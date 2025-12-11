Οι αγρότες παραμένουν αμετακίνητοι στα περισσότερα από 110 μπλόκα σε όλη τη χώρα, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις στις οδικές μετακινήσεις, αλλά και έντονη πολιτική αντιπαράθεση για τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης.

Οδικός «Γολγοθάς» για τους οδηγούς – Έως 10 ώρες η διαδρομή Αθήνα–Θεσσαλονίκη

Όσοι ταξιδεύουν από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη έρχονται αντιμέτωποι με επτά μπλόκα, που αυξάνουν τον χρόνο του ταξιδιού από τις συνηθισμένες πέντε ώρες στις δέκα.

Στο 75ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού, στο ύψος της Ριτσώνας, γίνεται εκτροπή προς την παλαιά εθνική, λόγω των μπλόκων σε Θήβα και Κάστρο. Μέχρι τα Λουτρά Θερμοπυλών, η παράκαμψη αυξάνει τη διαδρομή κατά τουλάχιστον μία ώρα.

Αντίστοιχη ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στη διαδρομή προς Ήπειρο, όπου συναντούν μπλόκα που κατά διαστήματα ανοιγοκλείνουν σε Κιάτο, Αίγιο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Άκτιο, Πρέβεζα και Άρτα.

Παρότι στα περισσότερα μόνιμα σημεία οι αγρότες αφήνουν δίοδο για επείγουσες ανάγκες, η γενικότερη εικόνα είναι μιας χώρας όπου οι μετακινήσεις έχουν γίνει ιδιαίτερα δύσκολες.

Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα – Από τη Χαλκίδα έως την Ηγουμενίτσα

Οι διαμαρτυρίες παίρνουν διαφορετικές μορφές ανά περιοχή:

Καβάλα

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και αμπελουργοί έφτασαν με τρακτέρ στο κέντρο της πόλης και προχώρησαν σε συμβολικές ενέργειες, ρίχνοντας γάλα και ντομάτες στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας και φράζοντας με άχυρα την είσοδο.

Ηγουμενίτσα

Οι αγρότες επιχείρησαν να αποκλείσουν το λιμάνι, όμως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις τους σταμάτησαν λίγο πριν την πύλη. Αργότερα απέκλεισαν για μία ώρα την είσοδο της Εγνατίας Οδού.

Χαλκίδα

Οι αγρότες της Εύβοιας έκλεισαν για μία ώρα τη γέφυρα της Χαλκίδας, ενισχύοντας την παρουσία τους με δεκάδες τρακτέρ.

Θεσσαλία

Στα μπλόκα της Καρδίτσας και της Νίκαιας παραμένουν χιλιάδες τρακτέρ. Στο πλευρό των αγροτών βρίσκονται και κοινωνικές ομάδες, όπως συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, ενώ το παρών δίνουν και ιεράρχες της περιοχής.

Θεσσαλονίκη

Πωλητές λαϊκών αγορών μοίρασαν τρόφιμα στους οδηγούς στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια. Για αύριο έχει προγραμματιστεί συμβολικός αποκλεισμός του λιμανιού.

Παράλληλα, δράσεις πραγματοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία, στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχές.

Πολιτικό θερμόμετρο στα ύψη – Εντάσεις, πιέσεις και αναζήτηση λύσεων

Την ώρα που τα μπλόκα ενισχύονται, η πολιτική αντιπαράθεση κορυφώνεται.

Η χθεσινή συνάντηση βουλευτών της περιφέρειας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, και τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημαδεύτηκε από έντονες αντιδράσεις για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και την επικοινωνιακή διαχείριση του ζητήματος.

Βουλευτές όπως ο Μάκης Βορίδης, η Ζέττα Μακρή, ο Ανδρέας Κατσανιώτης και η Φωτεινή Αραμπατζή άσκησαν πίεση για αλλαγές, ενώ κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για έλλειψη σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για προσπάθεια «κοινωνικού αυτοματισμού», ενώ ο Αλέξης Τσίπρας παρενέβη μέσω βίντεο, τονίζοντας ότι τα αιτήματα των αγροτών πρέπει να αντιμετωπιστούν με σοβαρότητα.

Ο Σωκράτης Φάμελλος είχε συνάντηση με αγρότες από την Καρδίτσα, επισημαίνοντας την ανάγκη άμεσων λύσεων.

Τι εξετάζει η κυβέρνηση

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κυβερνητικό τραπέζι βρίσκονται:

πιθανή μείωση τιμής ρεύματος για τους αγρότες,

επιπλέον διευκολύνσεις στο αγροτικό πετρέλαιο.

Ωστόσο, το αίτημα για πλαφόν στην κατώτατη τιμή προϊόντων δεν εξετάζεται από το οικονομικό επιτελείο, καθώς θεωρείται μη εφαρμόσιμο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το επόμενο 48ωρο θεωρείται κρίσιμο

Με τα μπλόκα να επεκτείνονται και τις μετακινήσεις να δυσκολεύουν καθημερινά, πίεση δέχεται τόσο η κυβέρνηση όσο και οι αγροτικές ενώσεις για εξεύρεση λύσης. Οι κινητοποιήσεις δείχνουν να έχουν βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα, ενώ το πολιτικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένο.

Διαβάστε ακόμα: Αποθήκη-οπλοστάσιο στα Καλύβια: Βρέθηκαν όπλα, πινακίδες και κλεμμένα οχήματα