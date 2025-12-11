# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 90χρονος που κατηγορείται ότι έθαψε ζωντανό σκυλί

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 90χρονος από τη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, ο οποίος κατηγορείται για την αποτρόπαιη πράξη της ταφής ζωντανού σκύλου σε αγροτική περιοχή. Ο ηλικιωμένος απολογήθηκε σήμερα ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας, μετά την άσκηση κακουργηματικής δίωξης σε βάρος του για απόπειρα θανάτωσης ζώου συντροφιάς.

Πώς εντοπίστηκε το ζώο
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο κατηγορούμενος είχε δέσει με χαρτοταινία τα πόδια και τη μουσούδα του σκύλου, τοποθετώντας τον μέσα σε μαύρη σακούλα πριν τον θάψει. Το ζώο εντόπισε τυχαία περιπατητής χθες το πρωί και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να τον ξεθάψουν ζωντανό. Το σκυλί μεταφέρθηκε για κτηνιατρική περίθαλψη στον Σύνδεσμο Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Πληροφορίες της αστυνομίας αναφέρουν ότι ο σκύλος είναι υπερήλικος και ανήκει στην κόρη του 90χρονου.

Τι υποστήριξε ο κατηγορούμενος
Κατά την απολογία του, ο 90χρονος ισχυρίστηκε ότι το ζώο αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας λόγω προχωρημένης ηλικίας και υπέφερε. «Νόμιζα πως ήταν νεκρό», φέρεται να είπε, επικαλούμενος πλάνη σχετικά με την κατάσταση του σκύλου.

Οι περιοριστικοί όροι και τα πρόστιμα
Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τους όρους της:

εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα
απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα
Παράλληλα, του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα που ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ευρεία δημόσια συζήτηση γύρω από την κακοποίηση ζώων και την ανάγκη αυστηρής εφαρμογής της νομοθεσίας.

