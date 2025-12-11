Κανένα ελαφρυντικό για τον δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο: Ισόβια και από το Εφετείο

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε εκ νέου ο Δημήτρης Βέργος για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, καθώς το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου στη Σύρο τον έκρινε ομόφωνα ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό.

Η απόφαση ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου, με το δικαστήριο να συντάσσεται πλήρως με την πρόταση του εισαγγελέα, ο οποίος είχε ζητήσει να μην υπάρξει καμία μείωση στην ποινή της πρωτόδικης καταδίκης.

«Καμία ελαφρυντική περίσταση»

Το δικαστήριο, σύμφωνα με το cyclades24 απέρριψε τα αιτήματα της υπεράσπισης για αναγνώριση ελαφρυντικών, τόσο του σύννομου πρότερου βίου όσο και της καλής διαγωγής μετά την πράξη και κατά τον χρόνο κράτησης.

Έτσι, η ποινή της ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση παραμένει ως έχει, και ο καταδικασθείς αναμένεται να επιστρέψει στις φυλακές για να συνεχίσει την έκτιση της ποινής του.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται από τη δικαστική αίθουσα, το Εφετείο έκρινε ότι ο Βέργος σκότωσε τη Γαρυφαλλιά ενώ βρισκόταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και όχι σε βρασμό ψυχικής ορμής, όπως επιχείρησε να υποστηρίξει η υπεράσπιση του, επιδιώκοντας μειωμένο καταλογισμό.

Η αντίδραση της οικογένειας – Λύγισε η μητέρα

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η μητέρα της Γαρυφαλλιάς ξέσπασε σε κλάματα βγαίνοντας από την αίθουσα του δικαστηρίου, σε μια στιγμή έντονης φόρτισης για την οικογένεια, που παρακολουθεί επί χρόνια την πορεία της υπόθεσης, από το έγκλημα του 2021 μέχρι και τη σημερινή τελεσίδικη κρίση του Εφετείου.

Το έγκλημα που συγκλόνισε τη χώρα

Η γυναικοκτονία της 26χρονης Γαρυφαλλιάς έγινε στις 16 Ιουλίου 2021 στη Φολέγανδρο και συγκλόνισε την κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο καθ’ ομολογίαν δράστης τσακώθηκε με τη Γαρυφαλλιά κατά τη διάρκεια διακοπών τους στο νησί, την χτύπησε, την έσυρε στα βράχια και εν συνεχεία την πέταξε στη θάλασσα, όπου και βρέθηκε νεκρή σε παραλία του νησιού.

Ο Βέργος εξαφανίστηκε από το σημείο και για περίπου 30 ώρες κρυβόταν σε σπηλιά, μέχρι που εντοπίστηκε από τις αρχές. Στους αστυνομικούς φέρεται να απέδωσε τη δολοφονία στην «κακιά στιγμή», ισχυριζόμενος ότι εκνευρίστηκε από τις –κατά την άποψή του– λάθος οδηγίες που του έδωσε η 26χρονη για να φτάσουν σε ερημική παραλία.

Καμία μείωση της ποινής

Με την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αιγαίου να επιβεβαιώνει στο σύνολό της την πρωτόδικη κρίση, ο δράστης παραμένει αντιμέτωπος με την ανώτατη ποινή για ανθρωποκτονία από πρόθεση, χωρίς κανένα ελαφρυντικό στοιχείο να αναγνωρίζεται υπέρ του.

Διαβάστε ακόμα: Σοβαρό τροχαίο στη Φθιώτιδα: Σύγκρουση νταλικών – Εγκλωβίστηκε οδηγός, τεράστιες ουρές