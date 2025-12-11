Ένα σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Αττική Οδό, όταν αναβάτης μοτοσικλέτας επιχείρησε να παρακάμψει μπλόκο της Τροχαίας και κατέληξε να τραυματίσει γυναίκα αστυνομικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο είχε στηθεί ανάσχεση κυκλοφορίας στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων σε διερχόμενα οχήματα. Την ώρα που οι αστυνομικοί ρύθμιζαν την κίνηση, ο οδηγός της μοτοσικλέτας ανέπτυξε ταχύτητα, προσπαθώντας να αποφύγει την επικείμενη στάση για έλεγχο.

Η πορεία του οχήματος κατέληξε πάνω στη γυναίκα τροχονόμο, η οποία τραυματίστηκε από την πρόσκρουση. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν συνάδελφοί της και ακινητοποίησαν τον αναβάτη, ο οποίος συνελήφθη επί τόπου.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο, το οποίο δείχνει τη στιγμή της σύγκρουσης και τις αντιδράσεις των αστυνομικών που βρίσκονταν στο μπλόκο.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες ο μοτοσικλετιστής προσπάθησε να διαφύγει εξετάζονται, ενώ η αστυνομικός μεταφέρθηκε για ιατρικές εξετάσεις.

Αναμένονται νεότερα σχετικά με την κατάσταση της υγείας της και το προανακριτικό στάδιο για τον συλληφθέντα.

