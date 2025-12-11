Ηράκλειο: Οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε πεζή, σκότωσε τον σκύλο της και εξαφανίστηκε

Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στις Γούρνες Ηρακλείου, όταν μια 25χρονη γυναίκα που περπατούσε με τον σκύλο της στην παλιά εθνική οδό παρασύρθηκε από διερχόμενο δίκυκλο. Το χτύπημα ήταν τόσο δυνατό ώστε η νεαρή βρέθηκε τραυματισμένη στο οδόστρωμα, ενώ το ζώο της άφησε ακαριαία την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Ο οδηγός του δικύκλου εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να προσφέρει βοήθεια. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει την εξέταση υλικού από κάμερες της περιοχής, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Η 25χρονη, Γερμανίδα υπήκοος που έχει μετακομίσει μόνιμα στην Κρήτη, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί εκτιμούν ότι τα τραύματά της δεν είναι σοβαρά, ωστόσο η ίδια βρίσκεται σε έντονο σοκ από το περιστατικό και την απώλεια του σκύλου της.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι τοπικές αρχές απευθύνουν έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με το Α.Τ. της περιοχής, ώστε ο ασυνείδητος οδηγός να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.

