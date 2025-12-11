Ερμιόνη: Μαζικά κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε Γυμνάσιο – Προληπτικό κλείσιμο και έλεγχοι από τον ΕΟΔΥ

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Ερμιόνη, όταν περισσότεροι από 30 μαθητές Γυμνασίου παρουσίασαν ξαφνικά συμπτώματα γαστρεντερίτιδας μέσα σε ελάχιστες ώρες. Η απότομη αύξηση των περιστατικών οδήγησε τις τοπικές αρχές στην απόφαση να κλείσει προληπτικά το σχολείο, ώστε να περιοριστεί η μετάδοση του ιού.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ερμιόνης, Γιάννη Γεωργόπουλο, η κατάσταση των μαθητών δεν εμπνέει ανησυχία. Όπως δήλωσε, τα παιδιά που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο εξετάστηκαν κυρίως για λόγους πρόληψης, με την πλειονότητα των περιστατικών να αντιμετωπίζεται με ήπια θεραπεία στο σπίτι.

Οι υγειονομικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι πρόκειται για ιογενή γαστρεντερίτιδα, κάτι που εξηγεί και την τόσο γρήγορη εξάπλωση στο σχολικό περιβάλλον. Ο δήμαρχος απέκλεισε το ενδεχόμενο να σχετίζεται η έξαρση με τη σχολική εκδρομή, καθώς μαθητές είχαν εμφανίσει συμπτώματα πριν από την αναχώρηση και τελικά δεν συμμετείχαν.

Το Κέντρο Υγείας Κρανιδίου ενημέρωσε άμεσα τον ΕΟΔΥ, ο οποίος ξεκινά εντός της ημέρας τους απαραίτητους ελέγχους στο σχολείο και στους γύρω χώρους. Οι διαδικασίες περιλαμβάνουν ιχνηλάτηση πιθανών πηγών μετάδοσης, απολύμανση και αξιολόγηση των συνθηκών υγιεινής, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το σχολείο θα επαναλειτουργήσει με ασφάλεια.

Εφόσον εμφανιστούν νέα περιστατικά, το Γυμνάσιο ενδέχεται να παραμείνει κλειστό και την Παρασκευή. Οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη, ενώ γονείς και μαθητές ενημερώνονται για τα μέτρα πρόληψης και την πορεία των ελέγχων.

Η κοινότητα της Ερμιόνης παραμένει σε επιφυλακή, με τις υγειονομικές υπηρεσίες να κινoύνται προληπτικά ώστε το περιστατικό να περιοριστεί άμεσα και αποτελεσματικά.

