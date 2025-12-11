# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Γλυφάδα: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σφοδρή σύγκρουση στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Γλυφάδα: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σφοδρή σύγκρουση στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Θανατηφόρο τροχαίο στη Γλυφάδα: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σφοδρή σύγκρουση στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Γλυφάδα, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Η σύγκρουση σημειώθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα και είχε ως αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της μηχανής. Άμεσα έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Ασκληπιείο της Βούλας. Κατά τη διάρκεια της διακομιδής, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες συγκρούστηκαν τα δύο οχήματα.

Διαβάστε ακόμα: Ενέδρα σε 14χρονο στον Χολαργό: Μαχαίρωσαν τον ανήλικο επτά φορές με δόλωμα 20χρονη

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Αυστραλία: Μαζικός αποκλεισμός ανηλίκων από τα social media – Θλίψη και οργή πριν το «ψηφιακό blackout» των κάτω των 16
Κόσμος

Αυστραλία: Μαζικός αποκλεισμός ανηλίκων από τα social media – Θλίψη και οργή πριν το «ψηφιακό blackout» των κάτω των 16

Πανελλήνιες 2026 - ΕΒΕ: Ανακοινώθηκαν οι συντελεστές για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής – Τι αλλάζει για τους υποψηφίους
Κοινωνία

Πανελλήνιες 2026 - ΕΒΕ: Ανακοινώθηκαν οι συντελεστές για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής – Τι αλλάζει για τους υποψηφίους

Αγροτικά μπλόκα: Σε τέσσερα σημεία «κομμένη» η Εθνική Αθηνών–Λαμίας – Αναλυτικά οι εκτροπές κυκλοφορίας
Κοινωνία

Αγροτικά μπλόκα: Σε τέσσερα σημεία «κομμένη» η Εθνική Αθηνών–Λαμίας – Αναλυτικά οι εκτροπές κυκλοφορίας

Συναγερμός στην Ευρώπη: Παιδιά γεννήθηκαν από δότη με καρκινική μετάλλαξη – Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα
Υγεία

Συναγερμός στην Ευρώπη: Παιδιά γεννήθηκαν από δότη με καρκινική μετάλλαξη – Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα

Φοινικούντα: Διαγραμμένα μηνύματα ξεκλείδωσαν την υπόθεση - Έτσι εκδόθηκαν τα εντάλματα για ανιψιό και επιχειρηματία
Κοινωνία

Φοινικούντα: Διαγραμμένα μηνύματα ξεκλείδωσαν την υπόθεση - Έτσι εκδόθηκαν τα εντάλματα για ανιψιό και επιχειρηματία