Θανατηφόρο τροχαίο στη Γλυφάδα: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σφοδρή σύγκρουση στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Γλυφάδα, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Η σύγκρουση σημειώθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα και είχε ως αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της μηχανής. Άμεσα έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Ασκληπιείο της Βούλας. Κατά τη διάρκεια της διακομιδής, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες συγκρούστηκαν τα δύο οχήματα.

Διαβάστε ακόμα: Ενέδρα σε 14χρονο στον Χολαργό: Μαχαίρωσαν τον ανήλικο επτά φορές με δόλωμα 20χρονη