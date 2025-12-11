Η κυβέρνηση επιχειρεί να ρίξει τους τόνους στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, καλώντας τους αγρότες σε θεσμικό και οργανωμένο διάλογο με ενιαία εκπροσώπηση, την ώρα που τα μπλόκα ενισχύονται και νέες μορφές δράσης σχεδιάζονται σε όλη τη χώρα. Το κλίμα παραμένει τεταμένο, καθώς οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, προχωρώντας ακόμη και σε αποκλεισμούς κεντρικών οδικών αρτηριών.

Ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος ανέφερε ότι «όταν οριστικοποιηθεί συγκεκριμένη αντιπροσωπεία, η κυβέρνηση θα έχει συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματα», υπογραμμίζοντας όμως την ανάγκη οι κινητοποιήσεις να μη στρέφονται κατά της κοινωνίας και να μη διαταράσσουν κρίσιμες λειτουργίες. Σύμφωνα με το κυβερνητικό επιτελείο, οι παρεμβάσεις της αστυνομίας βασίζονται στη στάθμιση των προτεραιοτήτων, καθώς το κλείσιμο των δρόμων ενδέχεται να πλήξει σοβαρά την αγορά των Χριστουγέννων, ιδιαίτερα σε μικρές πόλεις που περιμένουν αυξημένη επισκεψιμότητα.

Παράλληλα, η κυβέρνηση υπενθυμίζει ότι μέσα στο 2025 θα καταβληθούν συνολικά 3,8 δισ. ευρώ στον αγροτικό κόσμο, έναντι 2,6 δισ. που έχουν ήδη καταβληθεί. Μόνο αυτή την εβδομάδα δόθηκαν 204,25 εκατ. ευρώ σε 147.803 αγρότες για το Μέτρο 23 και τις αυτόχθονες φυλές, ενώ χθες κατατέθηκαν 28,78 εκατ. ευρώ για τη βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία.

Οι «γαλάζιες» πιέσεις και οι αντιδράσεις για τις πληρωμές

Παράλληλα με τις κινητοποιήσεις, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη και με την εσωτερική πίεση από έξι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τις εκκρεμείς πληρωμές του Μέτρου 23. Το Μαξίμου αναγνωρίζει ότι οι βουλευτές εκφράζουν την αγωνία των πολιτών της περιφέρειάς τους και επαναλαμβάνει ότι όσοι έχουν δικαίωμα θα πληρωθούν μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων.

Υπενθυμίζεται ότι η χώρα έχει πληρώσει 3 δισ. ευρώ σε πρόστιμα για προβληματικούς μηχανισμούς πληρωμών στον πρωτογενή τομέα κατά τις προηγούμενες δεκαετίες. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκαθαρίζει πως όσοι δεν πληρώθηκαν δεν έχουν καμία σχέση με ζητήματα ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ, αλλά με διαδικαστικούς ελέγχους.

Τετράωρη σύσκεψη με «γαλάζιους» βουλευτές

Η πολύωρη σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με συμμετοχή περίπου 60 βουλευτών της ΝΔ, λειτούργησε ως «βαλβίδα εκτόνωσης» αλλά και ως ενημερωτικός μηχανισμός για την ηγεσία του υπουργείου σχετικά με το ιδιαίτερα επιβαρυμένο κλίμα στις αγροτικές περιοχές.

Η συνεδρίαση κράτησε πάνω από 4,5 ώρες και χαρακτηρίστηκε από έντονη κριτική και ξεσπάσματα. Ο υπουργός Κώστας Τσιάρας εξήγησε στους συναδέλφους του ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται στους υποχρεωτικούς ελέγχους και προειδοποίησε ότι χωρίς αυτούς κινδυνεύουν οι ευρωπαϊκοί πόροι.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του Μάκη Βορίδη, ο οποίος έθεσε το ερώτημα: «Υπάρχει στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο».

Στο ίδιο κλίμα, η βουλευτής Ζέτα Μακρή αναρωτήθηκε πώς χάθηκε η επικοινωνιακή διαχείριση του ζητήματος, ενώ ο Φάνης Παππάς απέδωσε ευθύνες στην ΑΑΔΕ για καθυστερήσεις λόγω ελέγχων. Ο Ανδρέας Κατσανιώτης προειδοποίησε ότι «αν δεν υπάρξει σχέδιο προσέγγισης των αγροτών και η κυβέρνηση απλώς περιμένει να εκτονωθούν οι κινητοποιήσεις, θα υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις».

Έντονη ήταν και η αντιπαράθεση της Φωτεινής Αραμπατζή με τον διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννη Καβαδδά, με τη βουλευτή να παραπονιέται ότι «κοροϊδεύονται» οι παραγωγοί.

Το επόμενο βήμα

Η κυβέρνηση επιδιώκει συγκροτημένο διάλογο, με ξεκάθαρη εκπροσώπηση και συγκεκριμένη ατζέντα. Οι αγρότες, από την πλευρά τους, φαίνεται να περιμένουν απτές δεσμεύσεις πριν κάνουν πίσω. Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να καθορίσουν αν η κρίση θα αποκλιμακωθεί ή αν τα μπλόκα θα ενταθούν περαιτέρω.

