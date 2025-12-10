Στη δημοσιότητα ήρθαν νέα στοιχεία για τη σύλληψη του 17χρονου που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε επανειλημμένα έναν 14χρονο στον Χολαργό, σε ενέδρα που στήθηκε με «δόλωμα» μία 20χρονη. Το περιστατικό συγκλόνισε το πανελλήνιο και η αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακό τρόπο, καταγράφοντας καρέ καρέ τη στιγμή της ακινητοποίησης.

Η στιγμή της σύλληψης

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι άνδρες της ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον 17χρονο σε δρόμο της περιοχής και προχώρησαν σε άμεση καταδίωξη. Στο βίντεο που έχει στη διάθεσή της η ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός φαίνεται να προσπαθεί να διαφύγει, όμως οι αστυνομικοί τον ακινητοποιούν με γρήγορες κινήσεις, ανατρέποντάς τον κυριολεκτικά στον αέρα, πριν πέσει στο οδόστρωμα και του περάσουν χειροπέδες.

Η σύλληψη έγινε χωρίς να προκληθούν πρόσθετοι τραυματισμοί, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν προσωπικά αντικείμενα του δράστη.

Έμενε σε ξενοδοχείο με τον πατέρα του

Όπως προκύπτει από την έρευνα, ο 17χρονος δεν διέμενε σε σπίτι, αλλά σε ξενοδοχείο στα βόρεια προάστια μαζί με τον πατέρα του. Από εκεί φέρεται να έφευγε συχνά προς διάφορες περιοχές της Αττικής, γεγονός που δυσκόλεψε τον εντοπισμό του τις πρώτες ώρες μετά την επίθεση.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο πατέρας του να είχε γνώση της διαμονής και των κινήσεών του μετά το περιστατικό. Παράλληλα, γίνεται χαρτογράφηση των επαφών του νεαρού και διερεύνηση του ρόλου των δύο συνεργών του: του 19χρονου που συμμετείχε στην επίθεση και της 20χρονης που φέρεται να έστησε το ραντεβού-παγίδα.

Τι ισχύει για την κατάσταση του 14χρονου

Ο 14χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Οι γιατροί δηλώνουν ότι η κατάσταση του είναι σταθερή, αλλά εξακολουθεί να παρακολουθείται στενά λόγω των πολλαπλών τραυμάτων από μαχαίρι.

Η έρευνα συνεχίζεται

Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Η Αστυνομία αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να διαβιβάσει πλήρη δικογραφία, ενώ εξετάζονται και τυχόν ηλεκτρονικά ίχνη επικοινωνίας μεταξύ των κατηγορουμένων πριν την επίθεση.

Διαβάστε ακόμα: Τροχαίο στην Ποσειδώνος τα ξημερώματα: Όχημα σε λάθος ρεύμα συγκρούστηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες