Θεσσαλονίκη: Ένταση σε αστυνομικό έλεγχο αγροτών – Αγρότης υπέστη έμφραγμα στα Πράσινα Φανάρια

Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στα Πράσινα Φανάρια, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, έπειτα από αστυνομικό έλεγχο σε τρακτέρ αγρότη που κατευθυνόταν στο χωράφι του. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας άλλος αγρότης υπέστη έμφραγμα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κέντρο υγείας.

Σύμφωνα με το thestival.gr, λίγο μετά τις 13:30, αγρότης που μετέβαινε σε περιοχή της Θέρμης για γεωργικές εργασίες σταμάτησε για έλεγχο από αστυνομικούς. Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. θεώρησαν ότι ενδεχομένως επρόκειτο για ελιγμό, προκειμένου αγρότες να παρακάμψουν τον φραγμό και να κινηθούν προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Μόλις η πληροφορία έγινε γνωστή, ομάδα αγροτών από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών έσπευσε στο σημείο για να στηρίξει τον συνάδελφό τους. Ακολούθησαν έντονες αντεγκλήσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις, ωστόσο η κατάσταση εκτονώθηκε λίγο αργότερα, με την αστυνομία να αποχωρεί και τους αγρότες να επιστρέφουν στο μπλόκο.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ένας αγρότης που βρισκόταν στο σημείο αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Συνάδελφοί του τον μετέφεραν με ιδιωτικό όχημα στο πλησιέστερο κέντρο υγείας, όπου –σύμφωνα με πληροφορίες από αγρότες της περιοχής– διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί έμφραγμα.

Το περιστατικό έρχεται στη σκιά των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων και της αυξημένης αστυνομικής παρουσίας στα σημεία αποκλεισμών.

