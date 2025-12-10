Προσοχή: Απάτη μέσω email με «δωρεάν πακέτο γιορτών» – Επίσημη προειδοποίηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης

Το Υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε ανακοίνωση προειδοποιώντας τους πολίτες για νέο περιστατικό ηλεκτρονικής απάτης που διακινείται μέσω email τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το ψευδεπίγραφο μήνυμα εμφανίζεται δήθεν να προέρχεται από το Υπουργείο και καλεί τους παραλήπτες να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα για «δωρεάν πακέτο γιορτών». Το περιεχόμενο του email είναι απολύτως παραπλανητικό και έχει στόχο την εξαπάτηση των πολιτών.

Το Υπουργείο τονίζει ότι ουδέποτε έχει αποστείλει τέτοιου είδους ενημέρωση ή συμμετέχει σε αντίστοιχο πρόγραμμα, καλώντας το κοινό να μην ανοίγει συνδέσμους ή αρχεία που συνοδεύουν τα συγκεκριμένα μηνύματα.

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία διερευνά την υπόθεση.

