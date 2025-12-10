# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Προσοχή: Απάτη μέσω email με «δωρεάν πακέτο γιορτών» – Επίσημη προειδοποίηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης

Προσοχή: Απάτη μέσω email με «δωρεάν πακέτο γιορτών» – Επίσημη προειδοποίηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης

Το Υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε ανακοίνωση προειδοποιώντας τους πολίτες για νέο περιστατικό ηλεκτρονικής απάτης που διακινείται μέσω email τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το ψευδεπίγραφο μήνυμα εμφανίζεται δήθεν να προέρχεται από το Υπουργείο και καλεί τους παραλήπτες να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα για «δωρεάν πακέτο γιορτών». Το περιεχόμενο του email είναι απολύτως παραπλανητικό και έχει στόχο την εξαπάτηση των πολιτών.

Το Υπουργείο τονίζει ότι ουδέποτε έχει αποστείλει τέτοιου είδους ενημέρωση ή συμμετέχει σε αντίστοιχο πρόγραμμα, καλώντας το κοινό να μην ανοίγει συνδέσμους ή αρχεία που συνοδεύουν τα συγκεκριμένα μηνύματα.

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία διερευνά την υπόθεση.

 

Διαβάστε ακόμα: Ενέδρα σε 14χρονο στον Χολαργό: Μαχαίρωσαν τον ανήλικο επτά φορές με δόλωμα 20χρονη

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Πίεση Τράμπ: Ζητά από τον Ζελένσκι να απαντήσει άμεσα στο ειρηνευτικό σχέδιο
Κόσμος

Πίεση Τράμπ: Ζητά από τον Ζελένσκι να απαντήσει άμεσα στο ειρηνευτικό σχέδιο

Ποια χώρα απαγορεύει τη χρήση social media σε παιδιά κάτω των 16 – Το νέο αυστηρό της πλαίσιο
Κόσμος

Ποια χώρα απαγορεύει τη χρήση social media σε παιδιά κάτω των 16 – Το νέο αυστηρό της πλαίσιο

Προφυλακιστέος 34χρονος φαρμακοποιός για πλαστές συνταγές – Ζημιά άνω των 435.000€ στον ΕΟΠΥΥ
Κοινωνία

Προφυλακιστέος 34χρονος φαρμακοποιός για πλαστές συνταγές – Ζημιά άνω των 435.000€ στον ΕΟΠΥΥ

Διατροφή και ψυχική υγεία: Δείτε τι πρέπει να τρώμε για καλύτερη διάθεση
Υγεία

Διατροφή και ψυχική υγεία: Δείτε τι πρέπει να τρώμε για καλύτερη διάθεση

Μίνα Αρναούτη: «Δέχομαι απειλές ότι θα με βιάσουν» – Το ξέσπασμα μετά την απόφαση για το τροχαίο Παντελίδη
ShowBiz

Μίνα Αρναούτη: «Δέχομαι απειλές ότι θα με βιάσουν» – Το ξέσπασμα μετά την απόφαση για το τροχαίο Παντελίδη