Βόλος: Εξαρθρώθηκε ομάδα εφήβων που παρείχε «προστασία» σε ανήλικους – Πέντε συλλήψεις, 7.500 ευρώ απόσπαση από θύμα

Εγκληματική ομάδα που παρείχε «προστασία» σε ανήλικους σε περιοχή του Βόλου εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές, προχωρώντας στη σύλληψη πέντε ατόμων – δύο εκ των οποίων ανήλικοι 16 και 17 ετών.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη (9/12) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου. Σε βάρος των συλληφθέντων, αλλά και ενός ακόμη αγνώστου, σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη κατακράτηση, παράνομη βία, απειλή, υπεξαίρεση, ληστεία, εκβίαση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι τρεις ενήλικοι της ομάδας είναι ηλικίας 20, 21 και 22 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα από το Πάσχα του 2025, προσφέροντας «προστασία» σε συνομήλικους ανήλικους, με χρήση βίας ή απειλής βίας. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν από τουλάχιστον έναν παθόντα το ποσό των 7.500 ευρώ, μέσα στο διάστημα από το Πάσχα έως τον Σεπτέμβριο του 2025.

Επιπλέον, μέλη της ομάδας απαίτησαν από το ίδιο θύμα την καταβολή ακόμη 5.000 ευρώ, απειλώντας τον με σωματική βία. Μετά την ενημέρωση των Αρχών, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία οι φερόμενοι ως δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκε και ένα αυτοκίνητο, το οποίο σύμφωνα με την αστυνομία χρησιμοποιήθηκε για τη διευκόλυνση της εγκληματικής δράσης.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.

