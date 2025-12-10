# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Νοσοκομείο Αλεξάνδρα: Κατηγορηματική διάψευση για fake έρανο σε πτέρυγα εγκαταλελειμμένων μωρών

Το Νοσοκομείο «Έλενα Ελ. Βενιζέλου – Αλεξάνδρα» προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις αναρτήσεις που κυκλοφορούν στα social media και καλούν τους πολίτες να στείλουν είδη πρώτης ανάγκης για «πτέρυγα εγκαταλελειμμένων μωρών». Όπως τονίζεται, τέτοιο τμήμα δεν υφίσταται, ενώ δεν υπάρχει καμία ανάγκη συγκέντρωσης ειδών.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, βρέφη παραμένουν στις δομές του μόνο για ελάχιστο χρονικό διάστημα, αποκλειστικά για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, όταν αυτό απαιτείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη ψευδής ανάρτηση –με το ίδιο ακριβώς κείμενο– εμφανίζεται «κατά περιόδους» τα τελευταία χρόνια σε διάφορα προφίλ στο Facebook, χωρίς να έχει ταυτοποιηθεί ο αρχικός συντάκτης της. Παρά το γεγονός ότι διακινείται συχνά από χρήστες με καλή πρόθεση, δημιουργεί παραπλανητική εικόνα για τη λειτουργία του νοσοκομείου.

Αναλυτικά, το νοσοκομείο τονίζει:

Δεν υπάρχει «πτέρυγα εγκαταλελειμμένων μωρών».
Δεν φιλοξενούνται βρέφη παρά μόνο για ελάχιστες ημέρες, όπου αυτό απαιτείται.
Δεν υπάρχει καμία ανάγκη αποστολής ειδών από πολίτες.
Οι αναρτήσεις αυτές είναι fake και δυσφημίζουν τα νοσοκομεία και τον ρόλο των Νεογνολογικών Τμημάτων και των κοινωνικών υπηρεσιών τους.
Η διοίκηση καλεί το κοινό να αγνοεί τέτοιου είδους αναρτήσεις και να ενημερώνεται αποκλειστικά από επίσημες πηγές.

