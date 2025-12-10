Αγροτοκτηνοτρόφοι από την Αιτωλοακαρνανία προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης σε συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων του κλάδου. Μετά τα μικρής έκτασης επεισόδια που είχαν προηγηθεί, όταν αστυνομικές δυνάμεις εμπόδισαν ομάδα αγροτών να περάσει στη γέφυρα, οι συγκεντρωμένοι έφτασαν στα διόδια και σήκωσαν για λίγη ώρα τις μπάρες.

Η ενέργεια αυτή επέτρεψε την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων, ενώ παράλληλα οι αγρότες μοίραζαν στους οδηγούς ενημερωτικά φυλλάδια με τα αιτήματά τους, αλλά και αγροτικά προϊόντα ως ένδειξη καλής θέλησης και προβολής της παραγωγής τους.

Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες παρακολουθούσαν την κινητοποίηση χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω εντάσεις.

Την ίδια ώρα, στην απέναντι πλευρά της γέφυρας, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας που είχαν κινηθεί προς τον δρόμο που συνδέει την Ολυμπία Οδό με τη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, αποχώρησαν από το σημείο. Με τα αγροτικά τους οχήματα και μηχανήματα επέστρεψαν στον κόμβο της Εγλυκάδας, στην περιμετρική της Πάτρας, όπου συνεχίζουν τη διαμαρτυρία τους.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν, καθώς οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις δράσεις τους μέχρι να δοθούν απαντήσεις στα αιτήματα που έχουν καταθέσει προς την κυβέρνηση.

Διαβάστε ακόμα: Θεσσαλονίκη: Ένταση σε αστυνομικό έλεγχο αγροτών – Αγρότης υπέστη έμφραγμα στα Πράσινα Φανάρια