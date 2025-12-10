# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Αθήνα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία 20χρονου και 40χρονου για ασέλγεια σε δύο ανήλικα

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος 2 αλλοδαπών, 20χρονου και 40χρονου, οι οποίοι συνελήφθησαν στις 21 και 24 Νοεμβρίου 2025 αντίστοιχα, από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για: α) γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, οποίος δε συμπλήρωσε τα 12 έτη, β) απλή συνέργεια σε γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, ο οποίος δε συμπλήρωσε τα 12 έτη, γ) γενετήσιες πράξεις ενώπιον ανηλίκου, μικρότερου των 14 ετών από κοινού και δ) κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.

 Ειδικότερα, ο 20χρονος κατηγορούμενος εκμεταλλευόμενος τη συγγενική σχέση που διατηρούσε με τη μητέρα των ανηλίκων θυμάτων και την εμπιστοσύνη τον γονέων στο πρόσωπό του, αφού εξασφάλισε την παραμονή των παιδιών στην οικία του, κάλεσε τον 40χρονο στην οικία του και προέβησαν από κοινού στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις.

Στην κατοχή τους βρέθηκε σημαντικός όγκος αρχείων (βίντεο και φωτογραφιών) που περιλαμβάνει σκληρό υλικό πορνογραφίας ανηλίκων, που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους.

Δείτε εδώ τα στοιχεία τους.

