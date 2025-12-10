Αγροτικά μπλόκα: Σε τέσσερα σημεία «κομμένη» η Εθνική Αθηνών–Λαμίας – Αναλυτικά οι εκτροπές κυκλοφορίας

Η Εθνική Οδός Αθηνών–Λαμίας παραμένει αποκλεισμένη σε τέσσερα κρίσιμα σημεία λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, με σημαντικές καθυστερήσεις και εκτεταμένες εκτροπές στην κυκλοφορία. Τα μπλόκα έχουν στηθεί σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο Βοιωτίας και Θήβα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα δύσκολο τοπίο για τους οδηγούς.

Μπράλος

Οι αγρότες έχουν προαναγγείλει καθημερινό κλείσιμο όλων των παραδρόμων από 16:00 έως 17:00, έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου. Τα τελευταία δύο 24ωρα, η μία ώρα αποκλεισμού εφαρμόζεται σταθερά, επηρεάζοντας την κίνηση σε όλη την περιοχή.

Αταλάντη

Ο αυτοκινητόδρομος παραμένει κλειστός στον κόμβο της Αταλάντης.

Η Τροχαία εκτρέπει τα οχήματα σε βοηθητικό δίκτυο 10 χιλιομέτρων, από το 138ο έως το 148ο χλμ της ΠΑΘΕ, μέσω Λιβανατών και Τραγάνας, και στα δύο ρεύματα.

Κάστρο Βοιωτίας – Θήβα

Τα μπλόκα ενισχύονται καθημερινά με νέα τρακτέρ.



Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.:

Από Λαμία προς Αθήνα:

Απαιτείται παράκαμψη περίπου 50 χιλιομέτρων, μέσω επαρχιακών και βοηθητικών οδών. Η εκτροπή ξεκινά από τον κόμβο Μαρτίνου (125ο χλμ) έως τη Ριτσώνα (75ο χλμ).

Από Αθήνα προς Λαμία:

Περίπου 125 χιλιόμετρα του βασικού άξονα καλύπτονται μέσω παλαιών και επαρχιακών δρόμων.

Η διαδρομή περιλαμβάνει:

– Εκτροπή στο 75ο χλμ (Ριτσώνα) προς Θήβα

– Πορεία προς Λιβαδειά

– Συνέχιση από την παλαιά Εθνική προς Τιθορέα και Αμφίκλεια

– Επανείσοδο στον Μπράλο (203ο χλμ) πριν τη Λαμία

Κινητοποιήσεις και στη Βόρεια Εύβοια

Ενισχύονται τα μπλόκα σε Κήρινθο (59ο χλμ Χαλκίδας–Αιδηψού) και Ιστιαία.

Οι αγρότες της κεντρικής Εύβοιας έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση σήμερα στις 10:30, έξω από το διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στη Χαλκίδα.

Η κατάσταση στους δρόμους παραμένει ρευστή και αναμένονται νέες ανακοινώσεις από την Τροχαία καθώς οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται.

