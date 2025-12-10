Σοβαρές διαστάσεις παίρνει η υπόθεση της επίθεσης με μαχαίρι εναντίον 14χρονου στον Χολαργό, καθώς οι έρευνες της αστυνομίας αποκάλυψαν τον προμελετημένο χαρακτήρα της ενέδρας μέσα από συνομιλίες και αναρτήσεις στα social media. Στη σύλληψη δύο νεαρών, ηλικίας 17 και 19 ετών, προχώρησαν οι αρχές, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό.

Παραδοχή της επίθεσης σε βίντεο

Ένας από τους δράστες δημοσίευσε προκλητικά βίντεο στο TikTok, παραδεχόμενος ανοιχτά τη συμμετοχή του στο περιστατικό. Στο υλικό που ανάρτησε, εμφανίζεται να περιγράφει κυνικά την επίθεση, λέγοντας:

«Τρεις μαχαιριές του δώσαμε, τίποτα παραπάνω. Τις δύο τις έβαλα εγώ, την άλλη ο φίλος μου».

Οι αναρτήσεις συνοδεύονταν από φωτογραφίες και μουσικά αποσπάσματα με αναφορές στη βία, προκαλώντας αντιδράσεις και επιβεβαιώνοντας την έλλειψη μεταμέλειας.

Πώς στήθηκε η ενέδρα

Η επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν ο 14χρονος είχε βγει βόλτα με δύο κοπέλες. Περίπου μία ώρα αργότερα, οι δύο δράστες εμφανίστηκαν στο σημείο και άρχισαν να τον χτυπούν με μπουνιές και κλωτσιές, πριν τον μαχαιρώσουν στον γλουτό, το πόδι και την κοιλιά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, μία 20χρονη κοπέλα φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε ως «δόλωμα», έχοντας επικοινωνήσει νωρίτερα με το θύμα για να τον πείσει να συναντηθούν μόνοι τους στο σημείο όπου είχε στηθεί η ενέδρα.

Οι συνομιλίες στο Instagram

Το υλικό που εξετάζεται από τις αρχές δείχνει ότι η επίθεση ήταν οργανωμένη.

Η 20χρονη φέρεται να προέτρεπε τον ανήλικο να βρεθούν οι δυο τους, ενώ παράλληλα επικοινωνούσε με τους δράστες. Σε συνομιλίες, ο 17χρονος επιβεβαιώνει τον ρόλο του στον σχεδιασμό και την πρόθεσή τους να επιτεθούν.

«Με μαχαίρωσαν» – Η πρώτη αντίδραση του 14χρονου

Το πρώτο άτομο που ενημέρωσε το θύμα ήταν μια φίλη του. Με δύο μόνο λέξεις – «Με μαχαίρωσαν» – περιέγραψε την κατάσταση πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο.

Έντονος προβληματισμός για τον ρόλο των social media

Οι αναρτήσεις των δραστών και η επιδεικτική στάση τους έφεραν στο επίκεντρο τον κίνδυνο που εγκυμονεί η άκριτη χρήση των social media από ανήλικους, καθώς και την ευκολία με την οποία πράξεις βίας μετατρέπονται σε περιεχόμενο «επίδειξης».

Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

