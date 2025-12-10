Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στου Ζωγράφου, όπου 39χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου δέχθηκε άγρια επίθεση από οδηγό Ι.Χ., έπειτα από διαπληκτισμό που φέρεται να ξεκίνησε λόγω χρήσης φλας.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο δράστης κατέβηκε από το όχημά του, έκλεισε τον δρόμο στο λεωφορείο και επιτέθηκε στον οδηγό με χτυπήματα στο πρόσωπο και την κοιλιά. Ο 39χρονος έπεσε στο έδαφος τραυματισμένος, ενώ ο δράστης μπήκε στο αυτοκίνητό του και εξαφανίστηκε πριν φτάσει η αστυνομία.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ και στη συνέχεια στον Ευαγγελισμό, όπου διαπιστώθηκαν τραύμα στο φρύδι και σπασμένο δόντι. Το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 10:30 το πρωί, με τον δράστη να εμφανίζεται εξαγριωμένος, θεωρώντας ότι ο οδηγός του λεωφορείου δεν χρησιμοποίησε φλας σε προηγούμενη στάση.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ ο 39χρονος αναμένεται να καταθέσει στο Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου.

Ο γενικός γραμματέας των εργαζομένων του ΟΑΣΑ, Φώτης Νικολακόπουλος, καταδίκασε το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι οι οδηγοί λεωφορείων εκτίθενται καθημερινά σε εντάσεις στον δρόμο:

«Ό,τι κι αν έχει προηγηθεί, οι διαφορές δεν λύνονται με ξυλοδαρμούς. Οι οδηγοί προσπαθούν να μεταφέρουν με ασφάλεια τον κόσμο και τέτοιες συμπεριφορές είναι απαράδεκτες».

Αναφέρθηκε επίσης στα μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας στα ΜΜΜ, σημειώνοντας ότι η παρουσία αστυνομικών σε λεωφορεία έχει μειώσει περιστατικά βίας, αλλά δεν είναι εφικτό να εφαρμοστεί σε όλα τα οχήματα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει νέες συζητήσεις για την οδική συμπεριφορά, τα αυξημένα περιστατικά βίας στους οδηγούς ΜΜΜ και τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

