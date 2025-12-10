Καματερό: Συνελήφθη 48χρονος που καταδίωξε με μαχαίρι τρεις ανήλικες

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Καματερό το περασμένο Σάββατο, όταν ένας 48χρονος σε κατάσταση μέθης καταδίωξε με μαχαίρι τρία ανήλικα κορίτσια, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο άνδρας κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο και απειλούσε τις ανήλικες, οι οποίες έτρεξαν έντρομες να ξεφύγουν. Στην προσπάθειά τους, συνάντησαν μια ομάδα αγοριών που κατάφερε να τον μεταπείσει και να τον πείσει να απομακρύνει το μαχαίρι, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Η Αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο και συνέλαβε τον 48χρονο, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, καθώς οι συνθήκες της επίθεσης αναδεικνύουν τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από άτομα σε κατάσταση μέθης σε δημόσιους χώρους.

