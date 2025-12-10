Οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζουν να κορυφώνονται σε όλη τη χώρα, με τους παραγωγούς να δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα έως ότου υπάρξει σαφής ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Η σημερινή ημέρα θεωρείται κομβική, καθώς στον Βόλο αναμένεται το πρώτο μεγάλο «τεστ ισχύος» με τον σχεδιαζόμενο αποκλεισμό του εμπορικού λιμανιού.

Ενισχυμένη επιτήρηση μετά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου

Η πρόσφατη οδηγία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αλλάζει τα δεδομένα. Οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές καλούνται να παρακολουθούν στενά τις κινητοποιήσεις και να προχωρούν άμεσα σε προανακριτικές ενέργειες όταν εντοπίζονται αποκλεισμοί δρόμων, αεροδρομίων ή λιμανιών, καθώς αυτά συνιστούν ποινικά αδικήματα. Η παρέμβαση αυτή αναμένεται να δοκιμάσει τα όρια της κλιμάκωσης αλλά και την αντίδραση των αγροτών.

Το σχέδιο αποκλεισμού στο λιμάνι του Βόλου

Στο επίκεντρο βρίσκεται σήμερα ο Βόλος, όπου μηχανήματα από μπλόκα της Μαγνησίας και της Θεσσαλίας συγκεντρώνονται με στόχο τον αποκλεισμό του εμπορικού τμήματος του λιμανιού. Τη δράση αναμένεται να πλαισιώσουν και αλιείς, διαμορφώνοντας ένα πλατύ πανθεσσαλικό μέτωπο. Η κινητοποίηση θεωρείται καθοριστική ενόψει των πανελλαδικών αποφάσεων που θα καθορίσουν τη συνέχεια του αγώνα.

Σταθερά και ενισχυμένα τα μπλόκα σε Καρδίτσα και Τρίκαλα

Στην καρδιά της Θεσσαλίας, τα μπλόκα στον Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα ενισχύονται καθημερινά. Σωματεία και φορείς βρίσκονται στο πλευρό των παραγωγών, ενώ οργανώνονται συνεχώς συνελεύσεις ενημερωτικού χαρακτήρα για την πορεία των κινητοποιήσεων και τις επόμενες κινήσεις.

Ένταση στη Θεσσαλονίκη – Απόπειρα πορείας προς το αεροδρόμιο

Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες στα Μάλγαρα, παρά την αυξημένη παρουσία της Αστυνομίας. Η ένταση κορυφώθηκε χθες, όταν ομάδα αγροτών από τα «Πράσινα Φανάρια» κινήθηκε αιφνιδιαστικά προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Στην αερογέφυρα Θέρμης παρεμποδίστηκαν από τα ΜΑΤ, με αποτέλεσμα μια δίωρη καταδίωξη τρακτέρ και αστυνομικών δυνάμεων. Αν και οι αγρότες δεν έφτασαν στον αερολιμένα, η πρόσβαση δυσχεράνθηκε για πολλούς ταξιδιώτες.

Επιφυλακή και στην Κρήτη

Στο Ηράκλειο, μετά τα επεισόδια των προηγούμενων ημερών, οι αγρότες αποχώρησαν από τα αεροδρόμια, αλλά παραμένουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, που παραμένει εύθραυστη.

Μετάθεση της Agrotica

Η ΔΕΘ ανακοίνωσε την αναβολή της 31ης Agrotica, λόγω της αποχώρησης εταιρειών και του κλίματος έντασης. Η έκθεση μεταφέρεται για το διάστημα 12–15 Μαρτίου 2026, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και της εμπορικής αποτελεσματικότητας. Η διοργανώτρια αρχή υπογραμμίζει ότι πρόκειται για αναγκαία απόφαση ώστε να προστατευτεί ο θεσμός, ο οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αγροτικό κόσμο και την αγροτική οικονομία της ΝΑ Ευρώπης.

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι κρίσιμες, καθώς η κυβέρνηση, οι αγρότες και οι δικαστικές αρχές εισέρχονται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης και διαρκών εξελίξεων.

