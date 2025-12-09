Τραγωδία στην Ιόνια Οδό: Νεκρός 52χρονος οδηγός μετά την ανατροπή βυτιοφόρου στον παράδρομο

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον παράδρομο της Ιόνιας Οδού, στο ύψος του 145,6ου χιλιομέτρου κοντά στις Σκαμνιές Γραμμενίτσας Άρτας, όταν βυτιοφόρο που μετέφερε λάδια φαγητού ανετράπη, εγκλωβίζοντας μέσα στην καμπίνα τον οδηγό του.

Το φορτηγό είχε κινηθεί στον παράδρομο εξαιτίας των αγροτικών μπλόκων που βρίσκονται σε εξέλιξη στον αυτοκινητόδρομο. Ο 52χρονος, που ταξίδευε προς την Πάτρα, φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο στη γνωστή επικίνδυνη στροφή, όπου σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής έχουν σημειωθεί και άλλα ατυχήματα στο παρελθόν.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Άρτας και κλιμάκιο της 5ης ΕΜΑΚ Ιωαννίνων. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες, ο απεγκλωβισμός δεν ήταν δυνατός όσο το βαρύ όχημα ήταν αναποδογυρισμένο.

Απαιτήθηκε η συνδρομή γερανοφόρου οχήματος προκειμένου να επανέλθει το βυτιοφόρο σε όρθια θέση, ώστε να μπορέσει στη συνέχεια η διασωστική ομάδα να φτάσει στον οδηγό. Με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, η 5η ΕΜΑΚ κατάφερε τελικά να τον ανασύρει χωρίς τις αισθήσεις του και να τον παραδώσει στο ΕΚΑΒ.

Δυστυχώς, ο 52χρονος οδηγός ανασύρθηκε νεκρός.

Έρευνα για τα αίτια

Το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της ανατροπής, ενώ εξετάζονται τόσο οι συνθήκες στο οδόστρωμα όσο και η ταχύτητα και η πορεία του οχήματος πριν από το δυστύχημα.

Διαβάστε ακόμα: Τριήμερο για χιλιάδες μαθητές: Σε ποιες περιοχές κλείνουν τα σχολεία την Παρασκευή