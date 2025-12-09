# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Τραγωδία στην Ιόνια Οδό: Νεκρός 52χρονος οδηγός μετά την ανατροπή βυτιοφόρου στον παράδρομο

Τραγωδία στην Ιόνια Οδό: Νεκρός 52χρονος οδηγός μετά την ανατροπή βυτιοφόρου στον παράδρομο

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον παράδρομο της Ιόνιας Οδού, στο ύψος του 145,6ου χιλιομέτρου κοντά στις Σκαμνιές Γραμμενίτσας Άρτας, όταν βυτιοφόρο που μετέφερε λάδια φαγητού ανετράπη, εγκλωβίζοντας μέσα στην καμπίνα τον οδηγό του.

Το φορτηγό είχε κινηθεί στον παράδρομο εξαιτίας των αγροτικών μπλόκων που βρίσκονται σε εξέλιξη στον αυτοκινητόδρομο. Ο 52χρονος, που ταξίδευε προς την Πάτρα, φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο στη γνωστή επικίνδυνη στροφή, όπου σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής έχουν σημειωθεί και άλλα ατυχήματα στο παρελθόν.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Άρτας και κλιμάκιο της 5ης ΕΜΑΚ Ιωαννίνων. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες, ο απεγκλωβισμός δεν ήταν δυνατός όσο το βαρύ όχημα ήταν αναποδογυρισμένο.

Απαιτήθηκε η συνδρομή γερανοφόρου οχήματος προκειμένου να επανέλθει το βυτιοφόρο σε όρθια θέση, ώστε να μπορέσει στη συνέχεια η διασωστική ομάδα να φτάσει στον οδηγό. Με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, η 5η ΕΜΑΚ κατάφερε τελικά να τον ανασύρει χωρίς τις αισθήσεις του και να τον παραδώσει στο ΕΚΑΒ.

Δυστυχώς, ο 52χρονος οδηγός ανασύρθηκε νεκρός.

Έρευνα για τα αίτια
Το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της ανατροπής, ενώ εξετάζονται τόσο οι συνθήκες στο οδόστρωμα όσο και η ταχύτητα και η πορεία του οχήματος πριν από το δυστύχημα.

Διαβάστε ακόμα: Τριήμερο για χιλιάδες μαθητές: Σε ποιες περιοχές κλείνουν τα σχολεία την Παρασκευή

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Κυβέρνηση – αγρότες: Η σύγκρουση κλιμακώνεται, ενώ εντείνονται οι εσωκομματικές αντιδράσεις στη Νέα Δημοκρατία
Πολιτική

Κυβέρνηση – αγρότες: Η σύγκρουση κλιμακώνεται, ενώ εντείνονται οι εσωκομματικές αντιδράσεις στη Νέα Δημοκρατία

ΑΑΔΕ: Ο ανανεωμένος οδηγός για τα Τέλη Κυκλοφορίας 2026 – Ποιες είναι οι παγίδες, τα πρόστιμα
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Ο ανανεωμένος οδηγός για τα Τέλη Κυκλοφορίας 2026 – Ποιες είναι οι παγίδες, τα πρόστιμα

Λαμία: Άγριος ξυλοδαρμός και ληστεία 35χρονου έξω από νυχτερινό μαγαζί – Συνελήφθη 22χρονος
Κοινωνία

Λαμία: Άγριος ξυλοδαρμός και ληστεία 35χρονου έξω από νυχτερινό μαγαζί – Συνελήφθη 22χρονος

Χρόνια πολλά Αννούλα του χιονιά. Ποια ήταν η Αγία Άννα
Κοινωνία

Χρόνια πολλά Αννούλα του χιονιά. Ποια ήταν η Αγία Άννα

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου: Οι παγίδες που οδηγούν σε περιττά έξοδα – Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες
Οικονομία

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου: Οι παγίδες που οδηγούν σε περιττά έξοδα – Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες