Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους δηλώνουν οι αγρότες, παρά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου, ο οποίος υπενθύμισε ότι η διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών σε εθνικές οδούς, αεροδρόμια και άλλες κρίσιμες υποδομές αποτελεί αυτεπαγγέλτως διωκόμενο έγκλημα.

Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι η παρέμβαση αυτή συνιστά «εκβιασμό στον αγώνα επιβίωσης» που δίνουν, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα· αντιθέτως, προετοιμάζονται για ενίσχυση των αποκλεισμών.

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους:

- Την Τετάρτη, αγρότες της Θεσσαλίας και αλιείς της Μαγνησίας αναμένεται να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου.

- Μπλόκα έχουν ήδη στηθεί σε όλα τα τελωνεία στα βόρεια σύνορα.

- Εκτός από τις βασικές οδικές αρτηρίες, έχουν αρχίσει να κλείνουν και παράδρομοι, εντείνοντας την πίεση.

Οι αγρότες επισημαίνουν ότι δεν επιδιώκουν να δημιουργήσουν προβλήματα στην κυκλοφορία, αλλά να κάνουν ορατά τα αιτήματά τους.

Ακολούθως, σκοπεύουν να επιστρέψουν στη Λεωφόρο Αθηνών, με στόχο τη διακοπή της λειτουργίας του εμπορικού λιμανιού του Βόλου.

«Ζητάμε λύσεις για να φύγουμε»

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, τόνισε ότι έχουν την υποστήριξη της κοινωνίας και χαρακτήρισε τις κινητοποιήσεις «αγώνα επιβίωσης».

Όπως είπε:

- «Για να υπάρξει διάλογος, πρέπει η κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα βασικά μας αιτήματα».

- Ζητούν μείωση της τιμής του ρεύματος στα 7 λεπτά/kWh,

- αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα, όχι για λαθρεμπόριο – όπως επισημαίνουν – αλλά για μείωση του κόστους παραγωγής,

- και γενναία αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για το 2025.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η επερχόμενη συνάντηση θα γίνει οργανωμένα από το αγροτικό κίνημα, τονίζοντας πως κάθε άλλη πρωτοβουλία «υποθάλπει τον αγώνα» τους.

Η παρέμβαση του Αρείου Πάγου

Με αφορμή τα επεισόδια σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός απηύθυνε οδηγίες στους Εισαγγελείς Εφετών και Πρωτοδικών, υπενθυμίζοντας τη νομική υποχρέωσή τους να παρεμβαίνουν για:

- διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών (άρθρα 290, 291 ΠΚ),

- παρεμπόδιση λειτουργίας συγκοινωνιακών μέσων (άρθρο 292 ΠΚ),

- απρόκλητες φθορές ξένης ιδιοκτησίας (άρθρο 378 ΠΚ).

Τονίστηκε ότι οι πράξεις αυτές διώκονται αυτεπαγγέλτως, ενώ σε περιπτώσεις επείγοντος οι προανακριτικοί υπάλληλοι έχουν υποχρέωση να ενεργούν ακόμη και χωρίς προηγούμενη εισαγγελική παραγγελία.

Διαβάστε ακόμα: Φοβόμουν ότι δεν θα τον είχα για πολύ και τώρα συνέβη – Συγκλονίζει η μητέρα του 2χρονου Λίο που τον κατασπάραξε πίτμπουλ