Προφυλακιστέος 34χρονος φαρμακοποιός για πλαστές συνταγές – Ζημιά άνω των 435.000€ στον ΕΟΠΥΥ

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο 34χρονος φαρμακοποιός που κατηγορείται για έκδοση πλαστών συνταγών, υπόθεση που σύμφωνα με τις αρχές έχει προκαλέσει ζημιά άνω των 435.000 ευρώ στον ΕΟΠΥΥ.

Ο φαρμακοποιός, ο οποίος δραστηριοποιούνταν στα βόρεια προάστια, φέρεται — σύμφωνα με πληροφορίες — να αποδέχθηκε μέρος των κατηγοριών που του έχουν απαγγελθεί. Κατά τη διαδικασία, η σύζυγός του, ειδικευόμενη ιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Ακολουθούν και άλλες απολογίες

Η έρευνα δεν αφορά μόνο τον 34χρονο. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ένας 58χρονος γιατρός, ο οποίος φέρεται να έχει συμμετοχή στην ίδια υπόθεση, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη πέντε γιατροί. Οι τελευταίοι αναμένεται, το προσεχές διάστημα, να περάσουν από τα ανακριτικά γραφεία για να δώσουν εξηγήσεις.

