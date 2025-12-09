# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διευκρινίσεις για τους ελέγχους στο Μέτρο 23 - Τι απαντά για τον αποκλεισμό αγροτών

Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων στα αγροτεμάχια του Μέτρου 23 έδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την κοινή δήλωση έξι βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που ζήτησαν την άρση του αποκλεισμού παραγωγών από τις πληρωμές.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, ο έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος πραγματοποιήθηκε με βάση το Ε9 των ιδιοκτητών. Στόχος ήταν η σύγκριση των εκτάσεων που εμφανίζονται στο Ε9 με εκείνες που δηλώθηκαν στην αίτηση ΟΣΔΕ 2024, ώστε να εντοπιστούν τυχόν ασυμφωνίες.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει ότι οι δηλώσεις δεσμεύθηκαν όταν διαπιστώθηκε απόκλιση μεγαλύτερη των 5 στρεμμάτων ανάμεσα στη δηλωμένη έκταση του ιδιοκτήτη στο Ε9 και στην καταχώριση της βάσης δεδομένων του ΟΣΔΕ, είτε επρόκειτο για ιδιοκτήτες είτε για ενοικιαστές.

Όπως σημειώνει ο Οργανισμός:

- για τις δηλώσεις που έχουν δεσμευθεί,
- ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη,
- και οι παραγωγοί αναμένεται να πληρωθούν στο τέλος Δεκεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Παράλληλα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ υπογραμμίζει ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι δεν συνδέονται με τους ελέγχους που αφορούν ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για διαφορετικά ζητήματα.

