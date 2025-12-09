# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Μπλοκαρισμένος ο Κηφισός: Σοβαρές καθυστερήσεις σε όλο το μήκος του άξονα

Σοβαρές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στον Κηφισό, καθώς από νωρίς έχει δημιουργηθεί τεράστιο μποτιλιάρισμα στον κεντρικό οδικό άξονα. Η κίνηση είναι εξαιρετικά δύσκολη, με τα οχήματα να κινούνται σημειωτόν και αρκετά σημεία να είναι ουσιαστικά ακινητοποιημένα.

Η κυκλοφορία εμφανίζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη σε όλο το μήκος της διαδρομής, από τον Πειραιά μέχρι και την Κηφισιά, καθιστώντας τη διέλευση σχεδόν απροσπέλαστη. Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς η κατάσταση δείχνει να παραμένει έντονη.

Οι δρόμοι της Αττικής βρίσκονται γενικότερα σε υψηλά επίπεδα συμφόρησης, με την κίνηση να παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις και να δυσκολεύει κάθε μετακίνηση στις κεντρικές αρτηρίες.

