Τεράστια ταλαιπωρία στον Κηφισό: Απροσπέλαστος από Πειραιά έως Κηφισιά

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώνονται στον Κηφισό, όπου από το πρωί επικρατεί έντονο μποτιλιάρισμα σε όλο το μήκος του άξονα, από τον Πειραιά μέχρι και την Κηφισιά.

Βίντεο που κυκλοφόρησε αποτυπώνει την εξαιρετικά χαμηλή ταχύτητα των οχημάτων, με πολλούς οδηγούς να μένουν ακινητοποιημένοι για αρκετά λεπτά. Η κίνηση διεξάγεται με μεγάλη δυσχέρεια και η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως «απροσπέλαστη», καθώς οι λωρίδες παραμένουν γεμάτες.

Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή ή —αν είναι εφικτό— να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία.

Για συνεχή και άμεση ενημέρωση σχετικά με την κίνηση στους δρόμους της Αττικής, οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν τον διαδραστικό χάρτη που παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο τις καθυστερήσεις και τα σημεία συμφόρησης.

