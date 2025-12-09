# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Καταδίκη για τη δολοφονία τοπογράφου στο Νέο Ψυχικό: Ενοχοι οι δύο κατηγορούμενοι

Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Νέο Ψυχικό τον Ιούλιο του 2024, καθώς το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας έκρινε ενόχους τους δύο κατηγορουμένους για τη δολοφονία του 54χρονου τοπογράφου.

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 6-1, με το δικαστήριο να υιοθετεί ουσιαστικά την πρόταση της εισαγγελέως, η οποία είχε κάνει λόγο για «ακλόνητες αποδείξεις» σχετικά με την εμπλοκή των δύο ανδρών στο έγκλημα. Χαρακτηριστικό είναι ότι κανένας από τους κατηγορούμενους δεν ζήτησε την αναγνώριση ελαφρυντικών.

Το έγκλημα είχε σημειωθεί στις 2 Ιουλίου 2024 και είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Μετά από μια πολύμηνη διαδικασία συλλογής στοιχείων και καταθέσεων, η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαστική αίθουσα, όπου και ολοκληρώθηκε σήμερα με την απόφαση ενοχής.

Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί με την ανακοίνωση των ποινών, οι οποίες θα καθορίσουν και το επόμενο στάδιο της υπόθεσης.

