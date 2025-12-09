# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Την άμεση ενεργοποίηση των εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών ζητά ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Β. Τζαβέλλας, με αφορμή τα συνεχιζόμενα μπλόκα και τις καταλήψεις υποδομών από αγρότες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Στην παραγγελία του προς τους Εισαγγελείς Εφετών –και μέσω αυτών προς όλους τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών– ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός επισημαίνει ότι τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται σοβαρά περιστατικά που συνιστούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενες πράξεις, όπως:

• Διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε οδικό δίκτυο μέσω αποκλεισμών και εμποδίων (άρθρο 290 ΠΚ).
• Παρεμπόδιση λειτουργίας αεροδρομίων, όπως στα Χανιά και στο Ηράκλειο, από συγκεντρώσεις αγροτών εντός κρίσιμων χώρων των αερολιμένων (άρθρο 291 ΠΚ).
• Διατάραξη λειτουργίας κοινόχρηστων συγκοινωνιακών μέσων σε μεγάλη κλίμακα (άρθρο 292 ΠΚ).

Ο Εισαγγελέας υπενθυμίζει τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που επιτρέπουν την άμεση έναρξη προανάκρισης από την αστυνομία χωρίς προηγούμενη εισαγγελική εντολή, όταν υπάρχει κίνδυνος απώλειας αποδεικτικών στοιχείων ή όταν τελείται αυτόφωρο αδίκημα.

Τονίζει επίσης ότι οι αρμόδιοι εισαγγελείς οφείλουν να παρεμβαίνουν άμεσα, να εποπτεύουν τη συλλογή στοιχείων, να εξακριβώνουν τους δράστες και να κινούν τις διαδικασίες άσκησης ποινικών διώξεων, όπου αυτό απαιτείται.

Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο έντασης, καθώς οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με μπλόκα σε δρόμους, καταλήψεις δημόσιων κτιρίων και νέες απειλές για αποκλεισμό λιμανιών.

Η εισαγγελική εντολή στοχεύει στη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και της απρόσκοπτης λειτουργίας κρίσιμων υποδομών, προκειμένου –όπως επισημαίνεται– να προστατευθούν κοινωνικά αγαθά «σημαντικής αξίας» όπως οι μεταφορές, οι συγκοινωνίες και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

