Ζωγράφου: Στο ΚΑΤ 39χρονος οδηγός λεωφορείου μετά από άγριο ξυλοδαρμό

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ κατέληξε τα ξημερώματα ένας 39χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου, ο οποίος δέχθηκε επίθεση μετά από διαπληκτισμό με οδηγό ΙΧ στη Ζωγράφου.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 5:30 τα ξημερώματα της Τρίτης, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο οδηγοί διαφώνησαν για τροχονομικό θέμα, με την ένταση να κορυφώνεται και να εξελίσσεται σε ξυλοδαρμό.

Ο 39χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και παραμένει για νοσηλεία και παρακολούθηση.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου. Οι αρχές έχουν ήδη συλλέξει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένεται να δώσει κατάθεση ο οδηγός του λεωφορείου.

