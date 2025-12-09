Λαμία: Άγριος ξυλοδαρμός και ληστεία 35χρονου έξω από νυχτερινό μαγαζί – Συνελήφθη 22χρονος

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (07/12) στο κέντρο της Λαμίας, όταν ένας 35χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού και ληστείας έξω από νυχτερινό μαγαζί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο άτομα τον πλησίασαν τη στιγμή που έβγαινε από το κατάστημα και άρχισαν να τον χτυπούν στο κεφάλι και στο σώμα. Αφού τον ξυλοκόπησαν, του άρπαξαν τον ασημένιο σταυρό που φορούσε, καθώς και περίπου 100 ευρώ σε μετρητά.

Ο 35χρονος μετέβη στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια κατήγγειλε το περιστατικό στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκε αρχικά ο ένας από τους δύο δράστες, ηλικίας 22 ετών, ο οποίος και συνελήφθη το επόμενο πρωί. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ένα σκισμένο πλαστό χαρτονόμισμα, μικροποσότητα κάνναβης, καθώς και απαγορευμένες αναβολικές ουσίες σε φιαλίδια και χάπια.

Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση του δεύτερου ατόμου που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση.

Διαβάστε ακόμα: Πυροβολισμοί στο Ίλιον: Συμπλοκή μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά – Επτά συλλήψεις, μία για απόπειρα βιασμού