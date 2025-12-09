Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη βίαιη επίθεση σε βάρος 14χρονου στον Χολαργό, με έναν εκ των δραστών να παραδέχεται δημόσια –μέσω βίντεο στα social media– τη συμμετοχή του και να επιχειρεί να υποβαθμίσει τη σφοδρότητα του περιστατικού, υποστηρίζοντας ότι «έδωσαν μόνο τρεις μαχαιριές και όχι επτά ή δέκα».

Ο ανήλικος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων με τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος. Σύμφωνα με τις αρχές, το ραντεβού όπου δέχθηκε την επίθεση ήταν «παγίδα», με δόλωμα μια 20χρονη. Στο σημείο εμφανίστηκαν δύο άνδρες, οι οποίοι τον μαχαίρωσαν πριν εκείνος καταφέρει να ξεφύγει αιμόφυρτος και να ζητήσει βοήθεια σε κοντινή καφετέρια. Το παιδί έχει πλέον διαφύγει τον κίνδυνο.

Η ομολογία στο διαδίκτυο

Ο ένας από τους δράστες, σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει:

«Το συμβάν έγινε όπως τα είπε το παιδί. Δεν του δώσαμε ούτε δέκα, ούτε οκτώ, ούτε επτά, ούτε έξι μαχαιριές. Αν είχε φάει δύο στην κοιλιά, δεν θα ζούσε».

Συνεχίζοντας, είπε ότι οι δύο δράστες έστησαν ενέδρα στον 14χρονο επειδή –όπως υποστηρίζει– είχαν προηγηθεί απειλές προς την οικογένειά τους:

«Κάναμε μια βλακεία, το ξέρουμε. Πήγαμε και του τη στήσαμε, αλλά είχαμε λόγο. Απειλήθηκε το σπίτι μας, η οικογένειά μας».

Παραδέχεται ότι αυτός και ο συνεργός του χτύπησαν το παιδί:

«Ο φίλος μου του την έδωσε από πίσω, εγώ από μπροστά. Έχει μόνο τρεις ουλές».

Το υλικό που εξετάζουν οι αρχές

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη στη διάθεσή τους το βίντεο της ομολογίας, καθώς και φωτογραφίες που είχαν αναρτήσει οι ίδιοι οι δράστες πριν και μετά το περιστατικό, κρατώντας μαχαίρι. Οι αρχές ερευνούν πλήρως το ιστορικό των διαδικτυακών συνομιλιών και το ενδεχόμενο οι δυο τους να εμπλέκονται και σε άλλες επιθετικές ενέργειες.

Η κατάσταση του 14χρονου

Ο ανήλικος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και φέρεται να έχει αναγνωρίσει τους επιτιθέμενους, δηλώνοντας ότι «μου την είχαν στημένη».

Η υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό για τη βία μεταξύ ανηλίκων, την εύκολη πρόσβαση σε όπλα και τον ρόλο των κοινωνικών δικτύων στην κλιμάκωση συγκρούσεων. Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται.

Διαβάστε ακόμα: Κλειστά σχολεία και στην Αττική την Παρασκευή λόγω της κακοκαιρίας BYRON