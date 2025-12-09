Χρόνια πολλά Αννούλα του χιονιά. Ποια ήταν η Αγία Άννα

Σήμερα 9 Δεκεμβρίου η εκκλησία γιορτάζει την σύλληψη της Αγίας Άννης, μητέρας της Υπεραγίας Θεοτόκου και την μνήμη της Αγίας Άννας της προφήτιδας μητέρας του Προφήτου Σαμουήλ. Εκτός από το ίδιο όνομα και οι δύο ήταν σε μεγάλη ηλικία όταν απέκτησαν με θαυμαστό τρόπο παιδιά και των δύο τα παιδιά στάθηκαν ξεχωριστά και μεγάλα. Σήμερα σας παρουσιάζουμε την ιστορία τους και ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν.

Αγία Άννα, μητέρα της Θεοτόκου

Η Άννα καταγόταν από την Βηθλεέμ, πατέρας της ήταν ο Ιερέας Ματθάν, μητέρα της η Μαρία και είχε άλλες δυο αδελφές τη Μαρία και τη Σοβή. Η Μαρία απέκτησε την Σαλώμη, τη μετέπειτα μυροφόρο και η Σοβή γέννησε την Ελισάβετ, τη μητέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή. Η Άννα παντρεύτηκε τον Ιωακείμ.

Όπως διαβάζουμε στους Πατέρες της Εκκλησίας, η Αγία Άννα ήταν μια ευλαβής γυναίκα που πέρασε όλη της την ζωή με νηστείες, προσευχές και ελεημοσύνες. Η Αγία Άννα δεν είχε παιδιά, είχε όμως υπακοή και πίστη στον Θεό και παρά την μεγάλη της ηλικία απέκτησε την Παναγία. Όταν η Παναγία έγινε τριών ετών την αφιέρωσε στον Ναό γιατί ήξερε ότι είναι δώρο Θεού.

Η Αγία Άννα η Προφήτις, Μητέρα του Προφήτη Σαμουήλ

Η Άννα ήταν σύζυγος του Ελκανά και εξαιτίας του ότι τα χρόνια είχαν περάσει και δεν μπορούσε να αποκτήσει παιδί βυθίστηκε σε μεγάλη θλίψη. Εν τούτοις ήλπιζε στον Θεό, νήστευε και προσευχόταν να της χαρίσει παιδί και αυτή θα το αφιέρωνε σ' Αυτόν.

Πράγματι η θερμή της προσευχή εισακούστηκε και η Άννα απέκτησε γιο και τον ονόμασε Σαμουήλ. Μετά την απογαλάκτιση του παιδιού, οι δύο γονείς ανέβηκαν μαζί με τον Σαμουήλ τον οίκο του Κυρίου στη Σηλώ και η Άννα παρέδωσε τον Σαμουήλ στον Ιερέα Ηλί και έτσι τον αφιέρωσε στην υπηρεσία του οίκου του Κυρίου. Χαρούμενη τότε είπε τον ύμνο: «Ἐστερεώθη καρδία μου ἐν Κυρίῳ, ὑψώθη κέρας μου ἐν Θεῷ μου, ἐπλατύνθη ἐπ’ ἐχθρούς μου τὸ στόμα μου, εὐφράνθην ἐν σωτηρίᾳ σου».

Μετά απ' αυτό, απέκτησε τρεις ακόμα γιους και δύο κόρες και έτσι πραγματοποιήθηκε η προφητική της ενόραση, κατά την οποία είπε:"στείρα έτεκεν επτά, και η πολλή εν τέκνοις ησθένησεν"

