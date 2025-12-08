Τριήμερο για χιλιάδες μαθητές: Σε ποιες περιοχές κλείνουν τα σχολεία την Παρασκευή

Μικρή «ανάσα» πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων θα έχουν οι μαθητές σε αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω της εορτής του Αγίου Σπυρίδωνος, πολιούχου των αντίστοιχων Δήμων. Η τοπική αργία έρχεται λίγες ημέρες μετά την πρόσφατη τηλεκπαίδευση που εφαρμόστηκε λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Πού δεν θα λειτουργήσουν σχολεία, φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών

Βάσει των ενημερώσεων που έχουν σταλεί σε γονείς και μαθητές, η αργία αφορά τις εξής περιοχές:

• Πειραιάς

• Κέρκυρα

• Μεσολόγγι

• Ελαφόνησος

• Βόνιτσα

• Κίσσαμος

Σε όλους τους παραπάνω Δήμους θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων, ενώ δεν θα λειτουργήσουν ούτε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, ακολουθώντας το εορταστικό πλαίσιο.

Η σημασία της ημέρας και οι τοπικές εκδηλώσεις

Η εορτή του Αγίου Σπυρίδωνος τιμάται κάθε χρόνο με δοξολογίες και τοπικές εκδηλώσεις, που προσελκύουν πλήθος κατοίκων. Φέτος, η αργία πέφτει Παρασκευή, δημιουργώντας ένα «έτοιμο» τριήμερο για μαθητές, οικογένειες και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εορταστικές και θρησκευτικές δράσεις που έχουν οργανώσει οι Δήμοι.

Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα σχολεία

Η κανονική λειτουργία των σχολείων επανέρχεται τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, με τους μαθητές να συνεχίζουν το πρόγραμμα μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου, οπότε ολοκληρώνεται το τελευταίο μάθημα πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Το απρόσμενο τριήμερο αποτελεί μια σύντομη περίοδο ξεκούρασης ενόψει της πιο γιορτινής εποχής του χρόνου.

Διαβάστε ακόμα: Σαλαμίνα: Νέες μαρτυρίες και αποκαλύψεις για τη δολοφονία 75χρονης από την νύφη της