Σοβαρό τροχαίο με θύμα έναν 17χρονο σημειώθηκε τα ξημερώματα της 29ης Νοεμβρίου στην Καλλιθέα, όταν ΙΧ αυτοκίνητο παραβίασε STOP στην οδό Αγίων Πάντων και συγκρούστηκε με το σκούτερ του ανήλικου αναβάτη.

Βίντεο–ντοκουμέντο από το όχημα που προκάλεσε το ατύχημα, το οποίο παρουσιάστηκε από το ΕΡΤnews, καταγράφει τα δευτερόλεπτα που προηγήθηκαν της σύγκρουσης. Από το υλικό φαίνεται το ΙΧ να κινείται χωρίς να μειώνει ταχύτητα, πριν περάσει στο σημείο όπου κατευθυνόταν ο 17χρονος.

Ο νεαρός, ο οποίος φορούσε κράνος, τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο και μεταφέρθηκε άμεσα στον Ερυθρό Σταυρό. Εκεί του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες και λίγες ώρες αργότερα πήρε εξιτήριο.

Το στοιχείο που έχει προκαλέσει οργή είναι ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, αφήνοντας τον 17χρονο στο οδόστρωμα. Παρά τις μέχρι τώρα έρευνες, ο δράστης δεν έχει εντοπιστεί και οι Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση, αξιοποιώντας οπτικό υλικό και καταθέσεις μαρτύρων.

Το περιστατικό αναζωπύρωσε τις ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής για την οδική ασφάλεια, με αρκετούς να ζητούν πιο αυστηρούς ελέγχους και παρεμβάσεις σε σημεία όπου καταγράφονται συχνά παραβάσεις, προκειμένου να αποτραπούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον.

