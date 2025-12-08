Σοβαρό τροχαίο στη Φθιώτιδα: Σύγκρουση νταλικών – Εγκλωβίστηκε οδηγός, τεράστιες ουρές

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας (8/12/2025) στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών, στο ύψος της Αμφίκλειας και πριν την Κάτω Τιθορέα. Στο συμβάν ενεπλάκησαν δύο νταλίκες και ένα ΙΧ, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό οδηγού και εκτεταμένες κυκλοφοριακές δυσκολίες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, νταλίκα με πολωνικές πινακίδες, που κινούνταν με κατεύθυνση προς Λαμία, πέρασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο αντίθετο ρεύμα. Εκεί συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερη νταλίκα, την οποία οδηγούσε Έλληνας περίπου 60 ετών, ο οποίος κατευθυνόταν προς Λιβαδειά.

Η αρχική σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Ακολούθως, το φορτηγό με τις ξένες πινακίδες δίπλωσε στο οδόστρωμα, περνώντας ξυστά από ΙΧ που βρισκόταν πίσω από τη δεύτερη νταλίκα, ενώ τελικά κατέληξε πάνω σε ακόμη ένα αυτοκίνητο, πριν σταματήσει στα χωράφια δίπλα στον δρόμο.

Ο οδηγός της ελληνικής νταλίκας τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια, ενώ ο αλλοδαπός οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά. Οι επιβάτες των οχημάτων δεν υπέστησαν τραυματισμούς, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, η αποφυγή σοβαρότερων συνεπειών θεωρείται θέμα τύχης.

Στο σημείο επικρατούσε έντονη κακοκαιρία και η κυκλοφορία διακόπηκε για ώρα, καθώς οι ουρές οχημάτων ήταν μεγάλες, δυσχεραίνοντας ακόμα και την προσέγγιση ασθενοφόρων, πυροσβεστικής και αστυνομίας.

Ο τραυματίας οδηγός απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική Αμφίκλειας και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν τραυματισμό στα πόδια.

Ο δρόμος θεωρείται πλέον ιδιαίτερα επικίνδυνος, καθώς η κίνηση έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στην περιοχή. Για τον λόγο αυτό συστήνεται σε όσους δεν έχουν απόλυτη ανάγκη μετακίνησης να αποφύγουν το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο, καθώς σε πολλά σημεία παρατηρείται μεγάλος όγκος φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων.

