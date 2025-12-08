# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Ζάκυνθος: Ψυχοκοινωνική υποστήριξη στα σχολεία μετά την επίθεση πίτμπουλ στο 2χρονο παιδί

Βαθύ πένθος έχει προκαλέσει στη Ζάκυνθο η τραγική απώλεια του δίχρονου αγοριού που υπέστη θανατηφόρα επίθεση από φιλοξενούμενο σκύλο της οικογένειας, στην περιοχή του Αγίου Λέοντα. Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εξέφρασε τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια, τονίζοντας την οδύνη για το συμβάν.

Σύμφωνα με πηγές που πρόσκεινται στο υπουργείο, η οικογένεια του παιδιού έχει ακόμη δύο παιδιά, ένα μαθητή δημοτικού και έναν μαθητή γυμνασίου. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, στα σχολεία όπου φοιτούν έχουν ήδη αποσταλεί ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, ώστε να υπάρξει άμεση ψυχοκοινωνική στήριξη τόσο των παιδιών όσο και της σχολικής κοινότητας.

Η παρέμβαση αποσκοπεί στη διαχείριση του σοκ και των συνεπειών ενός γεγονότος που έχει επηρεάσει βαθιά όχι μόνο την οικογένεια, αλλά και τους συμμαθητές, εκπαιδευτικούς και συνολικά την τοπική κοινωνία.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το υπουργείο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση, λαμβάνοντας όπου χρειάζεται επιπλέον μέτρα για την υποστήριξη των παιδιών και των οικείων τους σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

