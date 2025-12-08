Σε κλίμα έντασης και συνεχούς κινητοποίησης, οι αγρότες που από το πρωί της Δευτέρας (8/12) είχαν προχωρήσει σε κατάληψη στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», αποχώρησαν τελικά λίγο πριν από τις 17:00. Η παρουσία τους στον αερολιμένα διήρκεσε περίπου τρεις ώρες, διάστημα στο οποίο η λειτουργία του αεροδρομίου είχε διακοπεί.

Παρά την προσωρινή αποχώρηση, οι αγρότες ξεκαθάρισαν ότι το αεροδρόμιο θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 23:00, ενώ έχουν ήδη προαναγγείλει νέο αποκλεισμό για το πρωί της Τρίτης. Στους χώρους του αεροδρομίου παραμένει μεγάλος αριθμός αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων, τονίζοντας πως οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν επ' αόριστον.

Τι ισχύει στα Χανιά – Πτήσεις ανά τρεις ώρες

Στο αεροδρόμιο Χανίων, οι πτήσεις έχουν επανέλθει μερικώς, καθώς αποφασίστηκε να επιτρέπεται μία πτήση κάθε τρεις ώρες. Μέχρι στιγμής, οι αφίξεις φαίνεται να πραγματοποιούνται κανονικά χωρίς προβλήματα.

Το πρωί της Τρίτης, στις 07:00, θα πραγματοποιηθεί νέα συνέλευση των αγροτών, όπου θα κριθεί η περαιτέρω πορεία των ενεργειών τους. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης παραμένει ανοιχτό.

Επεισόδια στα Χανιά – Αναποδογυρισμένο περιπολικό & χρήση χημικών

Το απόγευμα σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια έξω από το αεροδρόμιο Χανίων. Αρχικά οι αγρότες επιχείρησαν να φτάσουν στην κύρια πύλη, ωστόσο η πρόσβαση αποκλείστηκε από την Αστυνομία. Η ένταση δεν άργησε να ξεφύγει:

- έγινε χρήση χημικών από τις αστυνομικές δυνάμεις

- αγρότες ανταπάντησαν με πέτρες

- αναποδογυρίστηκε περιπολικό όχημα

Η αστυνομική παρουσία αυτή τη στιγμή παραμένει διακριτική, με στόχο να μην αναζωπυρωθεί η ένταση, καθώς στο σημείο βρίσκονται και πολίτες που επιχειρούν να κινηθούν από και προς το αεροδρόμιο.

Η εικόνα τώρα

- Το Ηράκλειο λειτουργεί έως τις 23:00

- Τα Χανιά επιτρέπουν 1 πτήση ανά 3 ώρες

- Νέες αποφάσεις από αύριο 07:00

- Οι αγρότες δηλώνουν συνέχεια κινητοποιήσεων επ’ αόριστον

