# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Ενέδρα σε 14χρονο στον Χολαργό: Μαχαίρωσαν τον ανήλικο επτά φορές με δόλωμα 20χρονη

Ενέδρα σε 14χρονο στον Χολαργό: Μαχαίρωσαν τον ανήλικο επτά φορές με δόλωμα 20χρονη

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον Χολαργό, όταν ένας 14χρονος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από δύο άτομα, ηλικίας 17 και 19 ετών. Οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν ως «δόλωμα» μια 20χρονη γυναίκα, με την οποία πίστευε ο ανήλικος ότι είχε κανονίσει συνάντηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, το ραντεβού στήθηκε σε πολυσύχναστο σημείο της περιοχής. Όταν έφτασε ο 14χρονος, αντί της κοπέλας εμφανίστηκαν οι δύο νεαροί, με τους οποίους, όπως αναφέρεται, υπήρχαν προηγούμενες διενέξεις. Ο 17χρονος φέρεται να άρχισε να τον μαχαιρώνει, ενώ ο 19χρονος τον χτυπούσε με γροθιές.

Ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά, δεχόμενος επτά μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματος. Παρά τα τραύματα, κατάφερε να μεταβεί σε κοντινή καφετέρια όπου ζήτησε βοήθεια. Από εκεί ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, ενώ ασθενοφόρο τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Το περιστατικό έγινε περίπου στις 15:30, σε ώρα με αυξημένη κίνηση στην περιοχή, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τη σύλληψη των δραστών.

Διαβάστε ακόμα: Μετρό: Αλλαγές δρομολογίων και κλειστοί σταθμοί στο κέντρο για την επέτειο Γρηγορόπουλου

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Έλον Μασκ κατά Ε.Ε. ξανά: Γραφειοκρατία που καταπιέζει την Ευρώπη
Κόσμος

Έλον Μασκ κατά Ε.Ε. ξανά: Γραφειοκρατία που καταπιέζει την Ευρώπη

Κυψέλη: Επίθεση στο Αστυνομικό Τμήμα με 7 μολότοφ
Κοινωνία

Κυψέλη: Επίθεση στο Αστυνομικό Τμήμα με 7 μολότοφ

Άγιος Έρωτας: Η πιο ανατρεπτική εβδομάδα ξεκινά - Καταδίωξη στη θάλασσα, απόπειρα δολοφονίας και τροχαίο
Ψυχαγωγία

Άγιος Έρωτας: Η πιο ανατρεπτική εβδομάδα ξεκινά - Καταδίωξη στη θάλασσα, απόπειρα δολοφονίας και τροχαίο

Αυτός είναι ο σωστός χρόνος λειτουργίας του θερμοσίφωνα – Πρακτικός οδηγός οικονομίας
Χρήσιμες Συμβουλές

Αυτός είναι ο σωστός χρόνος λειτουργίας του θερμοσίφωνα – Πρακτικός οδηγός οικονομίας

Εστίες κουζίνας: Καθαρίστε τις εστίες χωρίς τρίψιμο – Το σπιτικό καθαριστικό που κάνει θαύματα
Χρήσιμες Συμβουλές

Εστίες κουζίνας: Καθαρίστε τις εστίες χωρίς τρίψιμο – Το σπιτικό καθαριστικό που κάνει θαύματα