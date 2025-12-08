Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον Χολαργό, όταν ένας 14χρονος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από δύο άτομα, ηλικίας 17 και 19 ετών. Οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν ως «δόλωμα» μια 20χρονη γυναίκα, με την οποία πίστευε ο ανήλικος ότι είχε κανονίσει συνάντηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, το ραντεβού στήθηκε σε πολυσύχναστο σημείο της περιοχής. Όταν έφτασε ο 14χρονος, αντί της κοπέλας εμφανίστηκαν οι δύο νεαροί, με τους οποίους, όπως αναφέρεται, υπήρχαν προηγούμενες διενέξεις. Ο 17χρονος φέρεται να άρχισε να τον μαχαιρώνει, ενώ ο 19χρονος τον χτυπούσε με γροθιές.

Ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά, δεχόμενος επτά μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματος. Παρά τα τραύματα, κατάφερε να μεταβεί σε κοντινή καφετέρια όπου ζήτησε βοήθεια. Από εκεί ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, ενώ ασθενοφόρο τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Το περιστατικό έγινε περίπου στις 15:30, σε ώρα με αυξημένη κίνηση στην περιοχή, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τη σύλληψη των δραστών.

