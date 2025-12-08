Νέο γύρο έντονης συζήτησης προκαλούν οι δηλώσεις του Νίκου Καραχάλιου, πρώην συνεργάτη των Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος περιέγραψε δημόσια όσα – όπως υποστηρίζει – συνέβησαν κατά τη συνεργασία του με τη Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρο του συλλόγου «Τέμπη 2023». Οι τοποθετήσεις του αποκαλύπτουν ένα παρασκήνιο που δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητο.

Μιλώντας στο κανάλι του Αλέξανδρου Στεφανόπουλου στο YouTube, ο Καραχάλιος ανέφερε ότι η Καρυστιανού λάμβανε καθοδήγηση για ζητήματα στρατηγικής από δύο απρόσμενα πρόσωπα: μια ερημίτισσα γερόντισσα από τη Συρία που μιλά αραμαϊκά και μια νεαρή γυναίκα που παρουσιάστηκε ως αστρολόγος και απόφοιτη του Χάρβαρντ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο αυτές φιγούρες φέρεται να είχαν λόγο ακόμη και σε συζητήσεις που αφορούσαν την πιθανότητα δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα.

«Το πρώτο σοκ ήταν η γερόντισσα, το δεύτερο ήταν η αστρολόγος», είπε χαρακτηριστικά. Όπως τόνισε, κατάλαβε ότι «υπήρχε μια μεταφυσική αντίληψη πίσω από τη λήψη αποφάσεων», η οποία, όπως ανέφερε, προκαλούσε συνεχείς ανατροπές στη στρατηγική που είχε συμφωνηθεί.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Καραχάλιος αποκάλυψε ότι ενεργό ρόλο στο επιτελείο είχαν ο Κυριάκος Τόμπρας – γνωστός από τη συνεργασία του με τον Αρτέμη Σώρρα και σήμερα επικεφαλής του κινήματος «Υπέρβαση» – αλλά και ο Μιχάλης Πατσίκας, πρόσωπο που είχε πρωταγωνιστήσει στη «Σπίθα» του Μίκη Θεοδωράκη και συμμετέχει στο κόμμα του Δημήτρη Κούβελα.

Κατά τη διάρκεια συναντήσεων, σύμφωνα πάντα με τον Καραχάλιο, η αστρολόγος φέρεται να ζήτησε τα ζώδια όλων των παρευρισκόμενων, με την υπόσχεση ότι θα καταρτίσει αστρολογικούς χάρτες για τις επόμενες κινήσεις. «Δεν μπορείς να πας σε πολιτική εκστρατεία με γερόντισσα και αστρολόγο ως συμβούλους», σχολίασε.

Η περιγραφή του κάνει λόγο για ένα «ανησυχητικό κοκτέιλ» προσώπων και πρακτικών που, όπως σημείωσε, τον οδήγησαν να απομακρυνθεί. «Όταν είδα τον συνδυασμό, σήκωσα τα χέρια ψηλά», είπε.

Οι δηλώσεις του Νίκου Καραχάλιου έχουν ήδη πυροδοτήσει αντιδράσεις, καθώς εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο λήψης αποφάσεων και τα πρόσωπα που φαίνεται να συμμετείχαν στο παρασκήνιο. Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα, καθώς η Μaria Καρυστιανού έχει αναδειχθεί σε μια από τις πιο συζητημένες νέες πολιτικές παρουσίες των τελευταίων μηνών.

Διαβάστε ακόμα: Αγρότες και κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις – Μπλόκα σε όλη την Ελλάδα