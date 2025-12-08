Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Ηράκλειο της Κρήτης κατά τη διάρκεια του μεγάλου αγροτικού συλλαλητηρίου που ξεκίνησε γύρω στις 11:00 το πρωί της Δευτέρας. Οι αγρότες επιχείρησαν να περάσουν τον αστυνομικό φραγμό και να αποκλείσουν το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», με αποτέλεσμα η κατάσταση να εκτραχυνθεί.

Λίγο πριν τις 13:00, οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ απάντησαν με χημικά και κρότου-λάμψης, όταν ομάδες συγκεντρωμένων προσπάθησαν να διασπάσουν τον φραγμό. Ακολούθησαν συμπλοκές και πετροπόλεμος.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η πρόσβαση στο αεροδρόμιο έχει αποκλειστεί τόσο από την εθνική οδό όσο και από την πόλη, με πολλούς ταξιδιώτες να αναγκάζονται να προσεγγίσουν την περιοχή με τα πόδια.

Η προσυγκέντρωση είχε γίνει στο Παγκρήτιο Στάδιο, όπου αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς συγκεντρώθηκαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, πριν κινηθούν προς το αεροδρόμιο. Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι στη συγκέντρωση συμμετείχαν περίπου 4.000 άτομα.

Ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής Κτηνοτρόφων, Βασίλης Μανουράς, δήλωσε πως «είναι θέμα επιβίωσης», τονίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις ενδέχεται να έχουν επ’ αόριστον διάρκεια.

Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι δεν επιθυμούν να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο, η ένταση και οι αποκλεισμοί προκάλεσαν ήδη σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία στον ΒΟΑΚ και σε κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου.

Οι αγρότες, που εντείνουν τις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, ζητούν άμεσες λύσεις στα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα, ενώ δηλώνουν ότι «δεν μιλούν πια, διεκδικούν».

