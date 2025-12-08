# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Σάμος: 12χρονο παιδί σκοτώθηκε από προπέλα μετά από ναυάγιο – Τραγωδία μπροστά σε δεκάδες μετανάστες

Μια νέα τραγωδία με θύμα παιδί σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Σάμο, λίγα μόλις 24ωρα μετά το πολύνεκρο ναυάγιο νότια της Κρήτης. Το Λιμενικό εντόπισε στη βραχώδη περιοχή Σβάλα τη σορό ενός 12χρονου αγοριού, το οποίο είχε φτάσει στο νησί μαζί με ομάδα μεταναστών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το samos24.gr, ο ανήλικος έχασε τη ζωή του όταν χτυπήθηκε από την προπέλα του σκάφους που μετέφερε συνολικά 38 άτομα. Ο χειριστής του σκάφους, αντιλαμβανόμενος την προσέγγιση περιπολικού του Λιμενικού, φέρεται να διέφυγε εγκαταλείποντας το σκάφος σε κοντινή παραλία και αφήνοντας τους μετανάστες να αποβιβαστούν μόνοι τους.

Οι υπόλοιποι 37 άνθρωποι εντοπίστηκαν στη στεριά και πρόκειται να μεταφερθούν στο ΚΥΤ Σάμου για καταγραφή και τα προβλεπόμενα διαδικαστικά βήματα.

Η σορός του παιδιού παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για ιατροδικαστική εξέταση.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του χειριστή του σκάφους και τη διαλεύκανση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.

Η νέα αυτή απώλεια έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σοβαρών ναυαγίων στα ελληνικά θαλάσσια σύνορα, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τον υψηλό κίνδυνο των παράτυπων μετακινήσεων και των κυκλωμάτων διακινητών.

