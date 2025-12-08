# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Taste Atlas: Το ελληνικό πιάτο που «εκτόξευσε» την ελληνική κουζίνα στη 2η θέση παγκοσμίως

Τη νέα παγκόσμια κατάταξη για τις καλύτερες κουζίνες του 2025-26 δημοσίευσε το Taste Atlas, με την Ελλάδα να κατακτά τη 2η θέση παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας 4,60 βαθμούς και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή άνοδο της στον διεθνή γαστρονομικό χάρτη.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η ιταλική κουζίνα, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει η περουβιανή.

Το ελληνικό πιάτο που ξεχώρισε
Ανάμεσα στα ελληνικά προϊόντα και πιάτα που προτείνει ο διεθνής γαστρονομικός οδηγός να δοκιμάσουν οι επισκέπτες, ξεχωρίζουν:

φινίκι Λακωνίας
φιστίκι Αιγίνης
φάβα Σαντορίνης
και… το κοντοσούβλι

Το κοντοσούβλι, μάλιστα, κατάφερε να βρεθεί στην 6η θέση της παγκόσμιας λίστας με τα κορυφαία πιάτα της πλατφόρμας, συμβάλλοντας σημαντικά στην υψηλή θέση της ελληνικής κουζίνας.

 

Ποιο πιάτο κατέκτησε την κορυφή
Στην πρώτη θέση της συνολικής κατάταξης των πιάτων βρέθηκε το Bori-Bori από την Παραγουάη, μια παραδοσιακή κοτόσουπα με λαχανικά και μικρά μπαλάκια καλαμποκάλευρου, που κέρδισε τις εντυπώσεις του κοινού του Taste Atlas.

Η νέα διάκριση της ελληνικής κουζίνας ενισχύει τη διεθνή αναγνώριση της μεσογειακής γαστρονομίας και αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ποιότητα και την ποικιλία των ελληνικών γεύσεων.

