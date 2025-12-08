# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Ξάνθη: Δύο νεκροί σε διαδοχικά τροχαία – Οδηγός εγκατέλειψε μοτοσικλετιστή και λίγο αργότερα σκοτώθηκε ο συνοδηγός του

Δύο νεκροί είναι ο δραματικός απολογισμός δύο τροχαίων που σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής (7/12) στην Ξάνθη και τα οποία, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, συνδέονται μεταξύ τους.

Το πρώτο τροχαίο – Εγκατέλειψε τον μοτοσικλετιστή
Όλα ξεκίνησαν όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο που οδηγούσε 71χρονος επιχειρηματίας από τα Κιμμέρια. Ο οδηγός του Ι.Χ. εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντας αβοήθητο τον τραυματισμένο μοτοσικλετιστή, ο οποίος στη συνέχεια υπέκυψε στα τραύματά του.

Το δεύτερο δυστύχημα – Θανατηφόρα πρόσκρουση στο Σέλερο
Λίγα λεπτά αργότερα, το ίδιο όχημα κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στην περιοχή του Σέλερου. Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τοιχίο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση σκοτώθηκε ο συνοδηγός, ενώ ο οδηγός βγήκε σώος και τράπηκε σε φυγή.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες
Οι αρχές εξετάζουν το ακριβές χρονικό των δύο συμβάντων και τα αίτια που οδήγησαν τόσο στη θανατηφόρα εγκατάλειψη όσο και στη δεύτερη σύγκρουση. Το Τμήμα Τροχαίας έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ ο οδηγός του Ι.Χ. αναζητείται.

Πρόκειται για μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας μιας αλληλουχίας τραγικών γεγονότων.

