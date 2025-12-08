Συγκλονισμένη παραμένει η κοινωνία της Ζακύνθου μετά τον θάνατο του 2χρονου Λίο στον Άγιο Λέοντα, έπειτα από επίθεση πιτ μπουλ που φιλοξενούσε η οικογένεια στο σπίτι της. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με νέα στοιχεία και μαρτυρίες να φωτίζουν τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

Το σκυλί σε καταφύγιο – Η επιτροπή που θα κρίνει το μέλλον του

Με εισαγγελική εντολή το ζώο έχει μεταφερθεί σε καταφύγιο και μέσα στις επόμενες ημέρες πενταμελής επιτροπή από την Πάτρα θα αποφασίσει αν θα παραμείνει υπό προστασία ή αν θα πρέπει να θανατωθεί.

Τι διερευνάται

Κεντρικό ερώτημα των αρχών αποτελεί το πώς το μικρό παιδί βρέθηκε στον χώρο όπου το σκυλί ήταν δεμένο με αλυσίδα. Εξετάζονται καταθέσεις γειτόνων και ανθρώπων που γνώριζαν την οικογένεια, η οποία φρόντιζε συστηματικά αδέσποτα και είχε στην κατοχή της πολλά ζώα.

Οι γονείς, που συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αφέθηκαν ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη αποτύπωση των γεγονότων.

Ο δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος, επιβεβαίωσε ότι τηρείται αυστηρά η προβλεπόμενη διαδικασία μέχρι τη συνεδρίαση της επιτροπής.

Η συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα

Ο πατέρας του Λίο περιέγραψε τις στιγμές που σημάδεψαν την οικογένεια:

«Η κόρη μου φώναξε και έτρεξα. Δεν θυμάμαι τίποτα μετά. Τον πήρα αγκαλιά, με κοίταξε, μου χαμογέλασε και απλά έκλεισε τα μάτια», δήλωσε στο Mega.

Όπως ανέφερε, το πιτ μπουλ ήταν δεμένο στην αυλή και το είχε περιθάλψει λίγες ημέρες πριν, όταν το βρήκε σε άσχημη κατάσταση.

«Ήταν ετοιμοθάνατο. Το μάζεψα γιατί το λυπήθηκα. Και τελικά μου σκότωσε το παιδί», είπε συγκλονισμένος, επιρρίπτοντας ευθύνες σε κυνηγούς που εγκαταλείπουν σκυλιά στην περιοχή.

Τα ιατρικά ευρήματα

Οι γιατροί του νοσοκομείου Ζακύνθου κάνουν λόγο για εξαιρετικά σοβαρά τραύματα, που δεν άφησαν περιθώριο για να σωθεί το παιδί, παρά τις προσπάθειες των ομάδων άμεσης επέμβασης.

Η τοπική κοινωνία παραμένει σε σοκ, ενώ οι αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν πλήρως το κουβάρι των γεγονότων που οδήγησαν στο τραγικό τέλος του μικρού Λίο.

