Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 8 Δεκεμβρίου στο Ίλιον, όταν ξέσπασε ένταση μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά, οδηγώντας σε ανταλλαγή πυροβολισμών και μαζική συμπλοκή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ACTION24, στη συμπλοκή συμμετείχαν περίπου 20 έως 30 άτομα, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν πέντε κάλυκες, στοιχείο που υποδεικνύει ότι έγιναν πολλαπλές ρίψεις.

Οι αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν άμεσα στην περιοχή προχώρησαν σε επτά συλλήψεις. Μία από αυτές αφορά υπόθεση απόπειρας βιασμού, η οποία φαίνεται να συνδέεται με την ένταση που προηγήθηκε μεταξύ των εμπλεκομένων.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τη διερεύνηση των συνθηκών του επεισοδίου, τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον δραστών και τη χαρτογράφηση του πλήρους ιστορικού της υπόθεσης.

