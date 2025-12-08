Οι αγρότες σκληραίνουν τη στάση τους και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα, δημιουργώντας ένα πρωτοφανές δίκτυο από 54 μπλόκα σε εθνικούς άξονες, επαρχιακούς δρόμους, λιμάνια και τελωνεία. Με ξεκάθαρο μήνυμα ότι «ήρθαμε για να μείνουμε», δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, τα οποία αφορούν κυρίως αποζημιώσεις, αντιμετώπιση ζωονόσων, μείωση κόστους παραγωγής, επιστροφή στο αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και ομαλοποίηση των πληρωμών των επιδοτήσεων.

Νέα μέτωπα σε Φθιώτιδα και Λάρισα – Προειδοποιητικό «λουκέτο» στον Μπράλο

Στη Φθιώτιδα, οι αγρότες του μπλόκου Μπράλου θα προχωρήσουν τη Δευτέρα σε κλείσιμο των παράδρομων για μία ώρα, από τις 12:00 έως τις 13:00, διακόπτοντας πλήρως τη διέλευση. Το μέτρο χαρακτηρίζεται «προειδοποιητικό», με τους εκπροσώπους των συλλόγων να καλούν τους πολίτες να ρυθμίσουν ανάλογα τις μετακινήσεις τους.

Στη Λάρισα αποφασίστηκε το κλείσιμο των παράδρομων της Εθνικής Οδού, εξέλιξη που αναμένεται να φέρει νέα κυκλοφοριακά προβλήματα. Υπάρχει επίσης πιθανότητα αποκλεισμού της παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Βόλου στο ύψος του Αχιλλείου.

Δυναμική είσοδος των Κρητικών – Στόχος αεροδρόμια και λιμάνια

Από τη Δευτέρα στη μάχη μπαίνουν και οι αγρότες της Κρήτης. Σε αντίθεση με άλλες περιοχές, δεν σκοπεύουν να αποκλείσουν δρόμους, αλλά κατευθείαν στρατηγικά σημεία: αεροδρόμια και λιμάνια σε Χανιά και Ηράκλειο. Η επιλογή αυτή αναμένεται να προκαλέσει έντονο αντίκτυπο στις μετακινήσεις και τις μεταφορές.

Μπλόκα σε όλη τη χώρα – Τα νέα σημεία

Οι κινητοποιήσεις εξαπλώνονται από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία έως τη Στερεά Ελλάδα, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Νέα μπλόκα έχουν στηθεί σε:

Κόμβο Βαφέικων (Ξάνθη)

Κάστρο Βοιωτίας

Αεροδρόμιο Ιωαννίνων

Ευηνοχώρι Μεσολογγίου

Μεγάλα Χωράφια (ΒΟΑΚ Κρήτης)

Παράλληλα, στη Λέσβο αποφασίστηκε ο αποκλεισμός του λιμανιού της Μυτιλήνης.

Θεσσαλία: Μεγάλη κινητοποίηση στο Βόλο

Την Τετάρτη, τα τρία μεγάλα μπλόκα της Θεσσαλίας σε Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λάρισα θα κινηθούν προς το Βόλο για αποκλεισμό του λιμανιού στις 10:00 το πρωί. Στη δράση θα συμμετέχουν και αλιείς με τα καΐκια τους σε συμβολική κίνηση ενάντια στις εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες.

Εκτροπές και κυκλοφοριακά προβλήματα

Σε κομβικά σημεία της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, από το Κάστρο Βοιωτίας μέχρι τα Μάλγαρα, η κυκλοφορία γίνεται με δυσκολία. Στον Ε65 λειτουργούν δύο μπλόκα, ενώ στην Ιόνια Οδό η κίνηση εκτρέπεται σε δύο ρεύματα.

Στην Πελοπόννησο έχουν στηθεί τέσσερα μπλόκα: Κιάτο, Τουρλαμπάς (111), Κάτω Αχαΐα και είσοδος Πύργου. Στον Έβρο κρίσιμα σημεία αποτελούν ο κόμβος Ορμενίου και το Τελωνείο Κήπων.

Εν όψει εορτών, το ανοιχτό ερώτημα για τις μετακινήσεις

Με τις ημέρες να πλησιάζουν προς τις γιορτές, η ανησυχία για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο αυξάνεται. Οι αγρότες επιμένουν ότι αν δεν υπάρξουν άμεσα λύσεις, δεν θα αποχωρήσουν από τα μπλόκα.

Οι επόμενες 48 ώρες αναμένονται καθοριστικές για την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και τις επιπτώσεις στις μετακινήσεις και τη λειτουργία κρίσιμων υποδομών.

