Στο σπίτι του βρίσκεται πλέον ο Κωνσταντίνος Θεοφίλου από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης, ο κτηνοτρόφος που συγκίνησε όλη τη χώρα όταν αποχαιρέτησε τα ζώα του λίγο πριν οδηγηθούν για σφαγή λόγω ευλογιάς. Μετά την έντονη ψυχολογική επιβάρυνση των τελευταίων ημερών, ο ίδιος υπέστη εγκεφαλικό και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Γιαννιτσών, από όπου πήρε εξιτήριο και αναρρώνει.

Η απόφαση να θανατωθεί το κοπάδι του επιβλήθηκε από τις υγειονομικές αρχές, καθώς κρίθηκε επικίνδυνο για τη διασπορά της νόσου. Η στιγμή του αποχαιρετισμού καταγράφηκε σε βίντεο από τα παιδιά της οικογένειας και έγινε viral, με τον κτηνοτρόφο να αναφέρει με συγκίνηση: «Το άδικο είναι πολύ βαρύτερο από τη ζημία», απευθυνόμενος στον «Θεό τσομπάνη».

Η σύζυγός του περιέγραψε στο STAR την κατάσταση της υγείας του, σημειώνοντας ότι οι γιατροί συνέστησαν απόλυτη ηρεμία και αποφυγή έντονων συναισθηματικών φορτίσεων. «Πέρασε εγκεφαλικό», δήλωσε, τονίζοντας πως η οικογένεια βιώνει μεγάλη ψυχική πίεση από τις 6 του μήνα, όταν και ξεκίνησε η διαδικασία.

Η οικογένεια Θεοφίλου εκτρέφει επί δεκαετίες πρόβατα ντόπιας φυλής Ρουμλουκίου, τα οποία θεωρούνται τα τελευταία καθαρόαιμα της περιοχής. Η απώλεια του κοπαδιού βιώθηκε σαν προσωπικό πλήγμα. «Είναι σαν να μας σκοτώνουν τα παιδιά μας ένα-ένα μπροστά μας», είχε αναφέρει ο κτηνοτρόφος, περιγράφοντας τη σχέση τους με τα ζώα που μεγάλωναν και φρόντιζαν καθημερινά.

Διαβάστε ακόμα: Νέες κυκλοφοριακές δυσκολίες στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας Byron – Ποιοι οδικοί άξονες επηρεάζονται