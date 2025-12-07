Σε ζώνη κακοκαιρίας αποδίδει ο κυβερνήτης του σκάφους του Λιμενικού Σώματος την προσάραξη του περιπολικού ΠΛΣ-615 στον εξωτερικό λιμενοβραχίονα του λιμένα Βόλου, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, οι άνεμοι βορειοανατολικής διεύθυνσης 4–5 μποφόρ, σε συνδυασμό με τη χαμηλή ορατότητα λόγω καταιγίδας, ήταν οι καθοριστικοί παράγοντες που οδήγησαν το σκάφος στα βράχια κατά την επιστροφή του από περιπολία στο πλαίσιο της Μικτής Ευρωπαϊκής Επιχείρησης «Ποσειδών».

Καμία ένδειξη μέθης – Αρνητικά όλα τα τεστ αλκοόλης

Όπως έγινε γνωστό, και τα τέσσερα μέλη του πληρώματος υποβλήθηκαν σε αλκοολομέτρηση, με τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά. Ο κυβερνήτης συνελήφθη στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν εντολής της εισαγγελέως.

Το σκάφος ανελκύστηκε – Χωρίς τραυματισμούς ή ρύπανση

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ δεν καταγράφηκε θαλάσσια ρύπανση. Το περιπολικό ανελκύστηκε από το σημείο προσάραξης.

Παράλληλα, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου έχει ξεκινήσει προανάκριση και ενημέρωσε τις αρμόδιες Εισαγγελίες Πρωτοδικών Βόλου και Ναυτοδικείου Πειραιά.

Από την 4η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. διατάχθηκε και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

