Ζάκυνθος: Υπό εξέταση το πίτμπουλ που σκότωσε 2χρονο – Επιτροπή αποφασίζει για ευθανασία

Υπό την παρακολούθηση κτηνιάτρου τελεί πλέον το πίτμπουλ που επιτέθηκε και σκότωσε το δίχρονο αγόρι στη Ζάκυνθο, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το νησί και ολόκληρη τη χώρα. Το ζώο βρίσκεται ήδη σε καταφύγιο, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ αναζητείται νέος χώρος φιλοξενίας για τις επόμενες ημέρες, μέχρι να υπάρξουν επίσημα συμπεράσματα για τη συμπεριφορά του.

Επιτροπή 5 ατόμων θα αποφασίσει για τη θανάτωση ή μη του ζώου

Την υπόθεση αναλαμβάνει πενταμελής επιτροπή από την Πάτρα, η οποία θα παρακολουθήσει στενά τη συμπεριφορά του σκύλου και θα αποφασίσει αν θα παραμείνει σε καταφύγιο ή αν θα οδηγηθεί σε ευθανασία. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος, το ζώο αναμένεται να παραδοθεί σε κτηνίατρο από αύριο, προκειμένου να εξεταστούν οι λόγοι της έντονης επιθετικότητάς του.

Παρά το γεγονός ότι για το συγκεκριμένο πίτμπουλ δεν υπήρχαν προηγούμενες καταγγελίες επιθετικής συμπεριφοράς, κάτοικοι αναφέρουν πως ήταν μόνιμα αλυσοδεμένο και σε «ημιάγρια» κατάσταση.

Σοκ στο νοσοκομείο – «Ήταν αδύνατο να του πάρει κανείς το παιδί»

Οι γιατροί που παρέλαβαν το παιδί στη Ζάκυνθο βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Όπως περιέγραψαν, το άτυχο αγοράκι μεταφέρθηκε με βαριά τραύματα στον λαιμό και στο πίσω μέρος του κρανίου, χωρίς σφυγμό. Παρά τις άμεσες προσπάθειες ανάνηψης, ήταν αδύνατο να σωθεί.

Ένας εκ των γιατρών μιλώντας στον Alpha σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Ήρθε κατακρεουργημένο από πίτμπουλ. Ήταν άσφυγμο. Έγινε άμεσα αναζωογόνηση, ΚΑΡΠΑ. Στο λαιμό υπήρχαν σοβαρά δαγκώματα, σε τέτοιο βαθμό που ίσως δεν αναγνωριζόταν».

Η οικογένεια φιλοξενούσε δεκάδες ζώα

Το περιστατικό συνέβη σε σπίτι κοντά στον Άγιο Λέοντα, όπου διαμένει η οικογένεια. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στο σπίτι φιλοξενούνταν 25–30 σκυλιά και άλλα ζώα, καθώς οι γονείς φέρονται να είναι φιλόζωοι και να περιέθαλπαν αδέσποτα της περιοχής.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ η τελική απόφαση για την τύχη του σκύλου αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

