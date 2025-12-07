Με ολοένα και αυστηρότερα μέτρα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στον Έβρο, ενισχύοντας τα μπλόκα σε Ορμένιο και τελωνείο Κήπων, με αποτέλεσμα η διέλευση φορτηγών προς και από την Τουρκία να γίνεται πλέον με το σταγονόμετρο. Το αίτημά τους παραμένει ξεκάθαρο: αλλαγή της αγροτικής πολιτικής και ουσιαστικός διάλογος με την Πολιτεία.

Οι αγροτικοί σύλλογοι βορείου και νοτίου Έβρου εμφανίζονται συντονισμένοι, αντιμετωπίζοντας τα δύο σημεία διέλευσης ως τα κομβικότερα μέσα πίεσης για την επίτευξη των διεκδικήσεών τους. Την ίδια στιγμή, οι διελεύσεις επιτρέπονται μόνο για λίγα φορτηγά ημερησίως που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα, ενώ η κίνηση των ΙΧ συνεχίζεται κανονικά.

350 φορτηγά στην Ελλάδα – περίπου 1.000 στην Τουρκία

Όπως δηλώνει ο πρόεδρος του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Κώστας Αλεξανδρής, στον ελληνικό πλευρό της Εγνατίας Οδού παραμένουν περίπου 350 φορτηγά, με την είσοδο προς Τουρκία να ανοίγει μόνο για 50–70 οχήματα ημερησίως. Από την απέναντι πλευρά, ο ίδιος εκτιμά πως στο τελωνείο βρίσκονται εγκλωβισμένα περίπου 1.000 φορτηγά, δημιουργώντας συνολικά έναν αριθμό κοντά στα 1.350 ακινητοποιημένα οχήματα.

Σύμφωνα με τον κ. Αλεξανδρή, ο αγροτικός σύλλογος αναλαμβάνει –με τη στήριξη επαγγελματιών, συλλόγων και φορέων της περιοχής– μέρος της καθημερινής σίτισης των οδηγών που παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Σταθερή κλιμάκωση ενόψει Νίκαιας

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Ηλίας Αγγελακούδης, τονίζει πως οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Η νέα γενική συνέλευση στη Νίκαια θεωρείται καθοριστική για τα επόμενα βήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.

Όπως αναφέρουν οι αγρότες, το ζήτημα δεν αφορά τον χρόνο πληρωμών ή τα ποσά των επιδοτήσεων, αλλά την ανάγκη αλλαγής πολιτικής:

σύνδεση επιδότησης με παραγωγή, σταθερός και ουσιαστικός διάλογος και αποκατάσταση εμπιστοσύνης.

Το μήνυμα από τα μπλόκα είναι ξεκάθαρο: «Ήρθαμε για να μείνουμε».

Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Η αγροτική διαμαρτυρία εξαπλώνεται σε πολλές περιοχές:

- Κλείσιμο παλαιάς Εθνικής Γέφυρας Εύηνου

- Διακοπή κυκλοφορίας στην Αθηνών–Θεσσαλονίκης στη Μαγνησία

- Αποκλεισμός λιμανιού Βόλου την Τετάρτη

- Νέα μπλόκα σε Ιόνια Οδό, Σιάτιστα, Ξάνθη

- Περιοδικοί αποκλεισμοί τελωνείων, όπως στον Προμαχώνα

Στα Ιωάννινα, αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν τον κόμβο του αεροδρομίου για τρεις ώρες, ενώ το ρεύμα κυκλοφορίας διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων.

Χανιά: 48ωρο μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια

Στην Κρήτη, οι αγρότες των Χανίων ξεκινούν 48ωρο μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια του ΒΟΑΚ, με συμβολικό κλείσιμο μισής ώρας (14:00–14:30).

Αύριο, η κινητοποίηση μεταφέρεται στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης, με αιτήματα που αφορούν επιδοτήσεις, ενισχύσεις και αποζημιώσεις που –όπως υποστηρίζουν– δεν έχουν αποδοθεί.

Τη δράση στηρίζουν επαγγελματικές ενώσεις, φορείς, δήμαρχοι και οργανώσεις της περιοχής.

